Accadde Oggi, i fatti dell’11 maggio

Oggi 11 maggio 2020 è il 132esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:49 e tramonta alle 20:10. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Capricorno.

1927 – In California viene fondata l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che istituisce il Premio Oscar

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, in sigla A.M.P.A.S., anche abbreviata in Academy, è un’organizzazione professionale onoraria degli Stati Uniti fondata l’11 maggio 1927 in California per sostenere lo sviluppo dell’industria cinematografica nazionale (e internazionale). Nota in tutto il mondo per l’assegnazione dei premi Oscar, l’Academy è composta da circa 6.000 membri, quasi tutti professionisti del cinema di nazionalità statunitense. Tra i membri vi sono infatti anche grandi cineasti di altre 35 nazioni. Dall’agosto 2019 il presidente dell’Academy è David Rubin. La sede si trova al 8949 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90211, Stati Uniti d’America.

1972 – Mina è prima in classifica con “Grande grande grande”

Grande, grande, grande/Non ho parlato mai è il 109° singolo di Mina, pubblicato a gennaio del 1972 su vinile a 45 giri dall’etichetta privata dell’artista PDU e distribuito dalla EMI Italiana. Il singolo ebbe un enorme successo in Italia diventando il singolo più venduto del 1972. Grande, grande, grande sfondò anche all’estero tanto da essere reinterpretato negli anni a venire, da artisti di fama internazionale come Shirley Bassey, Céline Dion e Luciano Pavarotti.

1999 – Jovanotti è primo in classifica con “Per te”

Per te è una canzone cantata da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti e scritta insieme a Michele Centonze e a Saturnino nel 1999. È il primo singolo estratto dall’album Lorenzo 1999 – Capo Horn. La canzone è dedicata alla figlia Teresa Lucia, nata il 13 dicembre 1998 dall’unione con Francesca Valiani. Il singolo ottiene immediatamente un ottimo successo di pubblico, entrando nella classifica dei singoli più venduti in Italia direttamente al terzo posto, e balzando in vetta la settimana successiva. Alla fine, il singolo rimarrà nella top 10 per un paio di mesi, con il soddisfacente risultato di due settimane non consecutive alla prima posizione.

Oggi nasceva – Salvador Dalì

Salvador Dalí, all’anagrafe Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, 1º marchese di Dalí de Púbol (Figueres, 11 maggio 1904 – Figueres, 23 gennaio 1989), è stato un pittore, scultore, scrittore, fotografo, cineasta, designer e sceneggiatore spagnolo. Blasone dei Marchesi di Púbol, concesso a Dalí da re Juan Carlos I di Spagna.

Dalí fu un pittore abile e virtuosissimo disegnatore, ma celebre anche per le immagini suggestive e bizzarre delle sue opere surrealiste. Il suo peculiare tocco pittorico fu attribuito all’influenza che ebbero su di lui i maestri del Rinascimento. Realizzò La persistenza della memoria, una delle sue opere più famose, nel 1931. Il talento artistico di Dalí trovò espressione in svariati ambiti, tra cui il cinema, la scultura e la fotografia, portandolo a collaborare con artisti di ogni settore.

I santi venerati oggi

– Sant’ Ignazio da Laconi

Frate cappuccino

– Sant’ Antimo e compagni

Martiri

– San Fabio e compagni

Martiri in Sabina