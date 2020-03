Accadde Oggi, i fatti dell’11 marzo

Oggi 11 marzo 2020 è il 71esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:21 e tramonta alle 18:06. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 11 marzo.

1702 – Il primo giornale di informazione a pubblicazione regolare in lingua inglese, The Daily Courant, esce per la prima volta

Il Daily Courant , inizialmente pubblicato l’11 marzo 1702, fu il primo quotidiano britannico. È stato prodotto da Elizabeth Mallet nella sua sede vicino alla taverna King’s Arms al Fleet Bridge di Londra. Il giornale era costituito da un’unica pagina, con pubblicità sul retro. Mallet pubblicizzò che intendeva pubblicare solo notizie straniere e non avrebbe aggiunto alcun commento, supponendo che i suoi lettori avessero “abbastanza senso da riflettere da soli”. Dopo soli quaranta giorni Mallet vendette il Daily Courant a Samuel Buckley, che lo trasferì nei locali della Little Britain a Londra, al “segno del delfino”. Buckley divenne in seguito l’editore di The Spectator. Il Daily Courant è durato fino al 1735, quando è stato unito al Daily Gazetteer .

1818 – Mary Shelley pubblica Frankenstein

Frankenstein o il moderno Prometeo è un romanzo gotico, horror, fantascientifico scritto dall’autrice britannica Mary Shelley fra il 1816 e il 1817, all’età di 19 anni. Fu pubblicato nel 1818 e modificato dall’autrice per una seconda edizione del 1831. È questo il romanzo con cui nascono le figure letterarie del dottor Victor Frankenstein e della sua creatura, spesso ricordata come mostro di Frankenstein, ma anche, in maniera erronea, come Frankenstein, nome che, invece, appartiene al suo artefice. È probabile che si debba alla figura del mostro, espressione della paura, al tempo diffusa, per lo sviluppo tecnologico, se il romanzo è divenuto immortale. Frankenstein è uno dei miti della letteratura proprio perché affonda le sue radici nelle paure umane. La “creatura” è l’esempio del sublime, del diverso, che in quanto tale causa terrore.

2002 – Rilasciata al pubblico la prima release di Arch Linux

Arch Linux è una distribuzione Linux con architettura x86-64, creata da Judd Vinet secondo la filosofia KISS (Keep It Simple, Stupid). Inizialmente ispirata a CRUX Linux, è conosciuta per essere leggera, veloce, estremamente scalabile e adattabile alle proprie esigenze.

Oggi nasceva – Torquato Tasso

Torquato Tasso (Sorrento, 11 marzo 1544 – Roma, 25 aprile 1595) è stato un poeta, scrittore, drammaturgo e filosofo italiano. La sua opera più importante, conosciuta e tradotta in molte lingue, è la Gerusalemme liberata (1581), in cui vengono cantati gli scontri tra cristiani e musulmani durante la prima crociata, culminanti nella presa cristiana di Gerusalemme.

I santi ricordati oggi

– San Costantino

Re e martire

– San Benedetto di Milano

Vescovo

– San Domenico Cam

Martire del Tonchino

– Sant’ Eulogio di Cordoba

Sacerdote e martire

– Beato Giovanni Kearney

Sacerdote e martire

– Beato Giovanni Righi da Fabriano

– Santi Marco Chong Ui-bae e Alessio U Se-yong

Martiri

– Sant’ Oengus il Culdeo

– San Pionio (o Pione) di Smirne

Martire

– Santa Rosina di Wenglingen

Vergine, martire

– San Sofronio di Gerusalemme

Patriarca

– Beato Tommaso Atkinsons

Sacerdote e martire

– Santi Trofimo e Tallo

Martiri di Laodicea di Frigia

– San Vindiciano di Cambrai-Arras

Vescovo