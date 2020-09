Accadde Oggi, i fatti dell’11 settembre

Oggi 11 settembre 2020 è il 255esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:40 e tramonta alle 19:18. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Cancro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 11 settembre.

1961 – Fondazione del WWF

Il World Wide Fund for Nature (in italiano: Fondo Mondiale per la Natura), spesso abbreviato in World Wildlife Fund (Fondo Mondiale per la Fauna) o con l’acronimo WWF, è un’organizzazione internazionale non governativa di protezione ambientale con sede nella città di Gland (Svizzera). L’associazione venne fondata nel 1961 come World Wildlife Fund (letteralmente “fondo mondiale per la vita selvatica”, intesa come “natura”) su iniziativa di Julian Huxley, cui si aggiunsero i patrocini di Bernardo dei Paesi Bassi, di Filippo d’Edimburgo (marito della regina Elisabetta II) e altri; adottò come logo il panda gigante disegnato dal naturalista conservazionista e pittore sir Peter Scott. Alla fondazione e alla prima organizzazione parteciparono anche Guy Montfort e il finanziere e filantropo statunitense Godfrey Anderson Rockefeller.

1999 – Pubblicazione nel Regno Unito del primo volume dell’Archivio Mitrokhin

Col nome di archivio Mitrokhin ci si riferisce ai materiali che l’ex funzionario del servizio segreto sovietico, il KGB, Vasilij Nikitič Mitrochin (Василий Никитич Митрохин) raccolse durante la sua attività e poi divulgò in tre volumi, pubblicati rispettivamente, nel 1999, nel 2000 e (postumo) nel 2005. L’archivio fu, in origine, chiamato Dossier Impedian da uno dei nomi in codice di Mitrokhin.

2011 – Inaugurazione del National September 11 Memorial & Museum, museo dedicato agli attentati al World Trade Center dell’11 settembre 2001

Nell’agosto 2006, la World Trade Centerity di New York e New Jersey iniziarono la costruzione del National September 11 Memorial & Museum, terminando il memoriale cinque anni dopo. Il Memoriale si situa presso il New World Trade Center, dove un tempo sorgevano le Torri Gemelle distrutte durante gli attentati dell’11 settembre 2001. Il vincitore del concorso per costruire il World Trade Center Memorial fu l’architetto israeliano-americano Michael Arad di Handel Architects, uno studio di New York e San Francisco. Il progetto era coerente con l’originale master plan di Daniel Libeskind. Il National September 11 Memorial & Museum Foundation presso il World Trade Center è un’organizzazione no-profit con la missione di raccogliere fondi per costruire il memoriale ed il museo. Il monumento è stato inaugurato con una cerimonia ufficiale l’11 settembre 2011, in occasione del decimo anniversario degli attacchi, ed è stato aperto ufficialmente al pubblico il giorno dopo, mentre il museo è stato inaugurato il 15 maggio 2014, per poi essere aperto al pubblico 6 giorni dopo. Attualmente il memoriale è un ricordo per gli americani e per tutto il mondo intero.

Oggi nasceva – Pupo

Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi (Ponticino, 11 settembre 1955), è un cantautore, paroliere, compositore e conduttore televisivo italiano, interprete e autore di successi mondiali come Gelato al cioccolato, Su di noi, Forse e Sarà perché ti amo, scritta per i Ricchi e Poveri.

I santi venerati oggi

– S. Giovanni Gabriele Perboyre, monaco e martire

– Beato Lodovico Pavoni

Sacerdote