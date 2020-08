Accadde Oggi, i fatti dell’8 agosto

Oggi 8 agosto 2020 è il 221esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:06 e tramonta alle 20:10. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Ariete.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 8 agosto.

1786 – Il Monte Bianco viene scalato per la prima volta da Michel Gabriel Paccard e Jacques Balmat

Era l’8 agosto del 1786 quando dopo due anni di tentativi di ricognizione effettuati insieme alla guida valdostana Jean-Laurent Jordaney, Jacques Balmat (24 anni, cercatore di cristalli) e Michel Gabriel Paccard (29 anni, medico condotto), entrambi di Chamonix, salirono sul Monte Bianco. Furono sollecitati all’impresa dallo scienziato Horace-Bénédict De Saussure, il quale era solito osservarne la vetta dalla sua casa in Ginevra.

1908 – Primo volo in pubblico dei fratelli Wright

Di fronte allo scarso interesse dell’esercito americano e alle accuse di bluff da parte della stampa europea, i fratelli Wright guardano al vecchio continente per lanciare le loro macchine volanti, dopo il primo storico volo del 17 dicembre 1903.

La prima nazione ad accoglierli è la Francia, dove c’è grande entusiasmo per l’aviazione legato a grandi pionieri come Louis Bleriot (sarà ricordato per la prima trasvolata sulla Manica). È qui che avviene la loro prima dimostrazione in pubblico.

1969 – I Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road, per la copertina dell’omonimo album che diventerà una delle più significative della storia del Rock

I Beatles si fanno scattare la famosa foto sulle strisce pedonali di Abbey Road, per la copertina dell’omonimo album. Questa foto, e di conseguenza questa copertina, rappresentano una delle immagini più significative della storia del rock. Abbey Road è il decimo album del gruppo brittanico, inserito dalla rivista Rolling Stones al 14º posto della lista dei 500 migliori album e al 34º posto dell’analoga classifica di New Musical Express. Compare anche nel volume “1001 Albums You Must Hear Before You Die”.

Oggi nasceva – Giuseppe Conte

Giuseppe Conte (Volturara Appula, 8 agosto 1964) è un politico, giurista e docente italiano, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1º giugno 2018.

I santi venerati oggi

– San Domenico di Guzman

Sacerdote e fondatore dei Predicatori

– Sant’ Altmann di Passavia (Passau)

Vescovo

– Beato Antonio Silvestre Moya

Sacerdote e martire

– San Ciriaco di Roma

Diacono e martire

– San Crescentino (Crescenziano) di Città di Castello

Martire

– Sant’ Emiliano di Cizico

Vescovo e martire