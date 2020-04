Accadde Oggi, i fatti dell’8 aprile

Oggi 8 aprile 2020 è il 99esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:34 e tramonta alle 19:35. La luna è in fase piena e il segno lunare di oggi è Bilancia.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 8 aprile.

1341 – Roma: Francesco Petrarca viene incoronato “poeta” sul Campidoglio

Lo avevano invitato contemporaneamente l’università di Parigi e il Senato di Roma per incoronarlo con l’alloro poetico e Francesco Petrarca, su consiglio del cardinale Giovanni Colonna, sceglie la città del papa. La cerimonia sarà sotto il patrocinio del re di Napoli Roberto d’Angiò, uomo di grande cultura, e per questo il poeta deve prima sottoporsi per tre giornate ad un colloquio con il sovrano, che lo dichiara degno dell’alloro, dandogli anche un diploma che attesta il suo talento nella lingua latina.

1990 – Viene trasmesso il primo episodio della serie televisiva de I segreti di Twin Peaks

I segreti di Twin Peaks (Twin Peaks) è una serie televisiva statunitense ideata da David Lynch e Mark Frost. Fu trasmessa in due stagioni dal canale televisivo ABC, dall’8 aprile 1990 al 10 giugno 1991. Considerata una delle serie più influenti di sempre, tanto da poter dividere la storia della televisione in un prima e un dopo I segreti di Twin Peaks, ha influenzato moltissime serie successive, come ad esempio Lost, True Detective, Fargo, I Soprano, X-Files, Black Mirror, Riverdale, Hannibal, Wayward Pines e molte altre. La serie è ambientata nella fittizia cittadina montana di Twin Peaks, situata nello Stato di Washington, a cinque miglia dal confine tra Stati Uniti e Canada. L’apparente tranquillità del paesino è turbata dal ritrovamento del cadavere di Laura Palmer, figlia unica del noto avvocato Leland Palmer, nonché una delle ragazze più popolari della città. Le indagini sono affidate alla locale polizia e anche all’agente speciale Dale Cooper dell’FBI e permettono di far affiorare il lato oscuro del luogo e dei suoi abitanti.

2005 – Si svolge il funerale di Papa Giovanni Paolo II, cui partecipano più di 200 delegazioni ufficiali

Giovanni Paolo II venne sepolto l’8 aprile del 2005, sei giorni dopo la sua morte. Era stato eletto papa il 16 ottobre del 1978 (il suo è stato il terzo pontificato più lungo della storia), fu poi proclamato beato nel 2011 dal suo successore Benedetto XVI e santo da papa Francesco. Giovanni Paolo II è stato il primo papa non italiano dopo 455 anni e il primo pontefice polacco nella storia. I funerali vennero celebrati da quello che al tempo era il cardinale Joseph Ratzinger in piazza San Pietro: vi parteciparono più di 200 delegazioni ufficiali, oltre ai rappresentanti di tutte le religioni. Giovanni Paolo II fu sepolto nelle Grotte Vaticane, sotto la basilica. La cerimonia fu seguita direttamente da almeno 250 mila persone presenti in piazza e in via della Conciliazione.

Oggi nasceva – Alberto Angela

Alberto Angela (Parigi, 8 aprile 1962) è un paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano. Nato a Parigi nel 1962 e figlio del noto divulgatore scientifico Piero Angela e di Margherita Pastore in Angela, accompagnò spesso il padre nei suoi viaggi sin da bambino. Dopo essersi diplomato in Francia, si iscrisse al corso di Scienze Naturali all’università La Sapienza di Roma, laureandosi infine con 110 e lode e un premio per la tesi, poi pubblicata. Continuò gli studi frequentando diversi corsi di specializzazione in università degli Stati Uniti d’America (Harvard, Columbia University, UCLA), approfondendo la paleontologia e la paleoantropologia. È sposato con Monica Angela e ha tre figli: Riccardo (1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004). Parla correntemente italiano, inglese, francese e swahili.

I santi ricordati oggi

– San Dionigi di Corinto

Vescovo

– Sant’ Agabo

Profeta

– Sant’ Amanzio di Como

Vescovo