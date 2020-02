Accadde Oggi, i fatti dell’8 febbraio

Oggi 8 febbraio 2020 è il 39esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:07 e tramonta alle 17:28. La luna è in fase crescente e il segno lunare di oggi è Leone.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 8 febbraio.

1865 – L’abate naturalista Gregor Mendel formula la teoria dell’ereditarietà

Gregor Mendel, oggi conosciuto come il “padre della genetica moderna”, per compiere i suoi esperimenti coltivò e analizzò durante i sette anni di esperimenti circa 28.000 piante di piselli; successivamente impegnò un biennio per elaborare i suoi dati, che portarono a tre generalizzazioni che divennero in seguito famose come Leggi dell’ereditarietà di Mendel. Nell’inverno 1865 Mendel ebbe l’occasione di esporre il lavoro di una vita a un pubblico di circa quaranta persone, tra cui biologi, chimici, botanici e medici, in due conferenze tenute rispettivamente l’8 febbraio e l’8 marzo, ma nessuno riuscì a seguire né a comprendere il suo lavoro. L’anno successivo pubblicò il proprio lavoro facendone stampare quaranta copie che inviò agli scienziati più famosi d’Europa, per invitarli alla verifica della sua grande scoperta mediante ulteriori esperimenti.

1976 – Prima al cinema di Taxi Driver

Travis è un reduce della guerra in Vietnam e, come tanti suoi commilitoni, vive un profondo stato di solitudine e alienazione. Non riuscendo a dormire decide di lavorare come tassista a New York, imbattendosi nell’umanità più disparata, che popola la notte della “Grande Mela”. Incapace di relazionarsi normalmente con l’altro sesso e vittima di manie ossessive, cova dentro di sé un insano progetto da giustiziere. Con questa storia lo sceneggiatore Paul Schrader ammaliò il giovane, ma già noto, Martin Scorsese che ne trasse un capolavoro assoluto della storia del cinema, scegliendo come protagonista Robert De Niro (reduce dall’Oscar con il Il padrino – Parte II), dopo il rifiuto di Dustin Hoffman. Con il titolo Taxi Driver la pellicola debuttò nelle sale l’8 febbraio del 1976.

2006 – Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award

Si stima che nella sua carriera abbia venduto oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo ricevendo ben 250 dischi di platino nonchè 1 Grammy Award, 3 Latin Grammy Award, 5 World Music Awards e molti altri riconoscimenti importanti. L’8 febbraio 2006, allo Staples Center di Los Angeles è la prima donna che vince un Grammy Award nella categoria “Miglior Album Pop Latino dell anno”, con il brano “Escucha”.

Oggi nasceva – Giuseppe Ungaretti

Giuseppe Ungaretti (Alessandria d’Egitto, 8 febbraio 1888 – Milano, 1º giugno 1970) è stato un poeta, scrittore, traduttore e accademico italiano. La poesia di Ungaretti creò un certo disorientamento sin dalla prima apparizione del Porto Sepolto. A essa arrisero i favori sia degli intellettuali de La Voce, sia degli amici francesi, da Guillaume Apollinaire a Louis Aragon, che vi riconobbero la comune matrice simbolista. Non mancarono polemiche e vivaci ostilità da parte di molti critici tradizionali e del grande pubblico. Non la compresero, per esempio, i seguaci di Benedetto Croce, che ne condannarono il frammentismo. A riconoscere in Ungaretti il poeta che per primo era riuscito a rinnovare formalmente e profondamente il verso della tradizione italiana, furono soprattutto i poeti dell’ermetismo, che, all’indomani della pubblicazione del Sentimento del tempo, salutarono in Ungaretti il maestro e precursore della propria scuola poetica, iniziatore della poesia «pura». Da allora la poesia ungarettiana ha conosciuto una fortuna ininterrotta. A lui, assieme a Umberto Saba e Eugenio Montale, hanno guardato, come un imprescindibile punto di partenza, molti poeti del secondo Novecento.

