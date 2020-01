Accadde Oggi, i fatti dell’8 gennaio

Oggi 8 gennaio 2020 è l’ottavo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 07:27 e tramonta alle 16:51. La luna è in fase gibbiosa crescente e il segno lunare di oggi è Gemelli.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 8 gennaio.

1324 – A Venezia muore l’esploratore e commerciante Marco Polo

Marco Polo (Venezia, 1254 – Venezia, 8 gennaio 1324) è stato un ambasciatore, scrittore, viaggiatore e mercante italiano vissuto nella Repubblica di Venezia. La sua famiglia apparteneva al patriziato veneziano. Insieme al padre Niccolò e allo zio Matteo giunse in Cina (Catai) percorrendo la via della seta. Le cronache del viaggio e della permanenza in Asia furono trascritte in francese da Rustichello da Pisa durante la prigionia del Polo a Genova; raccolte sotto il titolo Devisiment dou monde, il libro in seguito divenne noto come “il Milione”. Le sue descrizioni dell’Asia hanno ispirato Cristoforo Colombo.

1642 – Ad Arcetri vicino Firenze, muore l’astronomo e fisico Galileo Galilei

Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642) è stato un fisico, astronomo, filosofo, matematico e accademico italiano, considerato il padre della scienza moderna. Personaggio chiave della rivoluzione scientifica, per aver esplicitamente introdotto il metodo scientifico (detto anche “metodo galileiano” o “metodo sperimentale”), il suo nome è associato a importanti contributi in fisica e in astronomia. Di primaria importanza fu anche il ruolo svolto nella rivoluzione astronomica, con il sostegno al sistema eliocentrico e alla teoria copernicana. I suoi principali contributi al pensiero filosofico derivano dall’introduzione del metodo sperimentale nell’indagine scientifica grazie a cui la scienza abbandonava, per la prima volta, quella posizione metafisica che fino ad allora predominava, per acquisire una nuova, autonoma prospettiva, sia realistica che empiristica, volta a privilegiare – attraverso il metodo sperimentale – più la categoria della quantità (attraverso la determinazione matematica delle leggi della natura) che quella della qualità (frutto della passata tradizione indirizzata solo alla ricerca dell’essenza degli enti) per elaborare ora una descrizione razionale oggettiva della realtà fenomenica.

2009 – Viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della Genziana blu

Una specie di Genziana, trovata in Trentino, fra le rocce del massiccio del Brenta, nel cuore delle Alpi, da ricercatori del Museo Civico di Rovereto. E’ un piccolo fiore caratterizzato dal colore azzurro, con foglie spesse e ruvide al margine, che ne costituiscono un elemento di unicita’. Alla nuova specie, i cui esemplari vivono solo sull’altopiano di roccia dolomitica della regione centrale del Gruppo del Brenta, e’ stata assegnata la denominazione scientifica di Gentiana Brentae e, come tale, il fiore viene descritto e catalogato sull’ultimo numero della rivista internazionale di botanica Willdenowia, che ha sottoposto la scoperta alla verifica dei massimi specialisti scientifici. Le escursioni di verifica hanno accertato che la Genziana del Brenta e’ strettamente legata alla roccia di dolomia, per cui il suo habitat e’ nettamente delimitato. Non sono mai state trovate parentele, ne’ forme di passaggio con altre specie di genziana.

Oggi nasceva – Stephen Hawking

Stephen William Hawking (Oxford, 8 gennaio 1942 – Cambridge, 14 marzo 2018) è stato un cosmologo, fisico, matematico, astrofisico, accademico e divulgatore scientifico britannico, fra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull’origine dell’universo. Tra i suoi contributi più rilevanti figurano la radiazione di Hawking, la teoria cosmologica sull’inizio senza confini dell’universo (denominata stato di Hartle-Hawking) e la termodinamica dei buchi neri; la fruttuosa collaborazione con altri scienziati ha contribuito all’elaborazione di numerose teorie fisiche e astronomiche: il multiverso, la formazione ed evoluzione galattica e l’inflazione cosmica; sempre spiegate con chiarezza e semplicità, hanno raggiunto il grande pubblico attraverso numerosi testi di divulgazione scientifica.

