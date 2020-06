Accadde Oggi, i fatti dell’8 giugno

Oggi 8 giugno 2020 è il 160esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:31 e tramonta alle 20:33. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Capricorno.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 8 giugno.

1984 – Esce nelle sale Ghostbusters – Acchiappafantasmi

Ghostbusters – Acchiappafantasmi (Ghostbusters) è un film del 1984 diretto da Ivan Reitman e interpretato da un gruppo di attori provenienti dalla popolare trasmissione televisiva Saturday Night Live. Nel 2000 la pellicola è arrivata alla posizione numero ventotto nella lista delle migliori cento commedie statunitensi di sempre (AFI’s 100 Years… 100 Laughs), secondo un sondaggio effettuato dall’American Film Institute. Nel 2015 il lungometraggio è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

1987 – Telefono Azzurro attiva la prima linea

I bambini vittime di violenza domestica potranno avere ascolto. Questo l’obiettivo di Ernesto Caffo, professore associato di Neuropsichiatria Infantile all’Università degli Studi di Modena, che l’8 giugno 1987 attivò la prima linea del Telefono Azzurro. E fu subito un boom di telefonate. La gravità del fenomeno fu confermata non solo dai numeri, ma anche dal riconoscimento dell’associazione come Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica nel 1990. Una legittimazione che portò il Telefono Azzurro ad attivare il numero gratuito, ancora attivo: l’1.96.96, gestito h24, da operatori volontari.

2004 – Primo transito di Venere dal 1882; il successivo avverrà il 6 giugno 2012

Un transito di Venere viene osservato dalla Terra ogni qualvolta Venere si interpone fra il nostro pianeta e il Sole, oscurandone una piccola parte del disco; durante un simile evento, un osservatore può vedere Venere come un disco nero che attraversa il disco solare. I transiti di Venere sono tra gli eventi astronomici predicibili più rari e avvengono con uno schema che si ripete ogni 243 anni, con coppie di transiti separate da un intervallo di 8 anni che si ripetono in periodi più ampi di 121,5 e 105,5 anni. La penultima coppia di transiti avvenne nel 1874 e nel 1882. Il primo transito della coppia attuale è avvenuto l’8 giugno 2004, mentre il successivo è avvenuto il 6 giugno 2012. Quest’ultimo non è stato visibile nell’area atlantica (tra l’Argentina e i paesi dell’Africa occidentale), mentre ha raggiunto lo zenit nell’area polinesiana dell’Oceano Pacifico; in Italia, come in quasi tutta Europa, è stato visibile all’alba. I prossimi transiti avverranno l’11 dicembre 2117 e l’8 dicembre 2125.

Oggi nasceva – Robert Schumann

Robert Alexander Schumann (Zwickau, 8 giugno 1810 – Endenich, 29 luglio 1856) è stato un compositore, pianista e critico musicale tedesco. È da molti considerato come l’iniziatore e insieme uno dei più grandi compositori di musica romantica. Infatti si fa risalire il Romanticismo musicale alle sue prime composizioni pianistiche, pubblicate nel 1830. La sua musica riflette la natura profondamente individualista del Romanticismo. Intellettuale ed esteta, fu poco compreso in vita, ma la sua musica è oggi considerata audacemente originale per l’armonia, il ritmo, la forma e per la rivoluzionaria tecnica pianistica.

I santi venerati oggi

– San Medardo

Vescovo

– San Clodolfo (Clodulfo) di Metz

Vescovo

– San Fortunato di Fano

Vescovo

– Beato Giacomo Berthieu

Martire ad Ambiatibè

– San Gildardo di Rouen

Vescovo

– Beato Giovanni Davy

Diacono certosino, martire

– San Guglielmo di York



– Beata Maria del Divino Cuore di Gesù (Droste Zu Vischering)



– Beata Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan

Fondatrice

– San Massimino di Aix

Vescovo

– Beato Nicola da Gesturi (Giovanni Medda)

Cappuccino