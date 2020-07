Accadde Oggi, i fatti dell’8 luglio

Oggi 8 luglio 2020 è il 190esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:39 e tramonta alle 20:37. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Acquario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 8 luglio.

1889 – Viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal

Il Wall Street Journal è un quotidiano internazionale pubblicato a New York negli Stati Uniti, con una media a livello mondiale di oltre 2 milioni copie stampate giornalmente. È il quotidiano a maggiore diffusione negli Stati Uniti. Il Wall Street Journal pubblica anche un’edizione europea, circa 80.000 copie, di cui circa 8000 per l’Italia, e una per l’Asia. Il suo principale rivale come quotidiano finanziario è il Financial Times di Londra, anch’esso pubblicato in varie edizioni internazionali. Inoltre è presente sul web con un sito a pagamento. Il sito web del quotidiano conta oltre un milione di abbonati, che ne fanno il primo quotidiano statunitense online.

1956 – Viene scalato per la prima volta il Gasherbrum II, la tredicesima montagna più alta della Terra

Il Gasherbrum II (noto anche come K4) è la terza vetta più alta del massiccio del Gasherbrum, situato nella catena montuosa del Karakoram, nell’Himalaya, la tredicesima montagna più alta della Terra con i suoi 8.035 m s.l.m.. La prima ascensione fu compiuta l’8 luglio 1956 da Fritz Moravec, Josef Larch e Hans Willenpart, componenti di una spedizione austriaca.

1978 – Umberto Tozzi è primo in classifica con “Tu”

Leggenda vuole che quando il cantante torinese era alla Numero Uno, etichetta fondata da Lucio Battisti, scommise con lui che avrebbe dominato le classifiche con brani in giro armonico di base. E nel 1978 infatti uscì Tu, motivetto estivo ed orecchiabile che fece lievitare anche le vendite dell’LP bissando il successo di Ti amo dall’anno precedente. Nell’album sono presenti brani di notevole spessore come Tu domani, Zingaro e Perdendo Anna anche essi di grande impatto per le vendite del disco.

Oggi nasceva – Marty Feldman

Martin Alan Feldman, noto come Marty Feldman (Londra, 8 luglio 1934 – Città del Messico, 2 dicembre 1982), è stato un comico, attore, sceneggiatore, regista e attivista britannico. Feldman era noto per i suoi inconfondibili lineamenti che sono diventati il suo marchio distintivo. Il naso schiacciato era il risultato di un incontro di pugilato da ragazzo; la particolarità dei suoi bulbi oculari prominenti derivava dallo strabismo divergente e dalla combinazione di problemi conseguenti a iperattività tiroidea (dal 1961) e di un’operazione subìta a seguito di un incidente stradale avvenuto in gioventù. Dalla metà degli anni ’60 lavorò moltissimo negli Stati Uniti ottenendo grande successo. Il suo ruolo più celebre fu quello del grottesco e gobbo Igor, in Frankenstein junior di Mel Brooks. Feldman fu anche un militante socialista, ateo e vegetariano.

I santi venerati oggi

– Santi Aquila e Priscilla

Sposi e martiri, discepoli di San Paolo

– Sant’ Adriano III

Papa