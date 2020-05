Accadde Oggi, i fatti dell’8 maggio

Oggi 8 maggio 2020 è il 129esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 05:52 e tramonta alle 20:07. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Sagittario.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 8 maggio.

1886 – Il farmacista John Stith Pemberton vende per la prima volta la Coca-Cola come medicina brevettata

La Coca-Cola fu inventata dal farmacista statunitense John Stith Pemberton l’8 maggio 1886 ad Atlanta, Georgia, inizialmente come rimedio per il mal di testa e per la stanchezza. Il primo nome che venne dato alla bevanda fu “Pemberton’s French Wine Coca”. Quella di Pemberton era una variazione del cosiddetto “vino di coca” (o Vin Mariani), una miscela di vino e foglie di coca che aveva avuto largo successo in Europa quando era stata creata dal farmacista còrso Angelo Mariani. L’alcol venne in seguito sostituito con un estratto delle noci di cola, una pianta tropicale reputata non dannosa per la salute. Dall’uso combinato dei due ingredienti principali, la coca e la cola, la bibita acquisì il nome attuale. Quando anche la coca venne bandita (dalla pianta si estrae infatti la cocaina), venne scartato l’alcaloide dagli estratti dalle foglie di coca, mentre la cola (in noci) continuò a essere utilizzata.

1970 – I Beatles pubblicano il loro dodicesimo e ultimo album, Let it Be

Let It Be è il dodicesimo album del gruppo musicale britannico dei Beatles (tredicesimo considerando anche l’album Magical Mistery Tour, in origine pubblicato come LP solo negli USA e come EP in UK). Pubblicato l’8 maggio del 1970, il disco vide la luce dopo che, il precedente 10 aprile, il gruppo aveva già ufficializzato il proprio scioglimento. Registrato inizialmente pressoché in presa diretta, nel mese di marzo del 1970 l’album venne affidato nelle mani del produttore Phil Spector che ne curò il mix e che, con l’aggiunta di cori e di parti orchestrali, ne modificò in alcune parti il risultato finale. La rivista Rolling Stone lo ha inserito nel 2012 al 392º posto della lista dei 500 migliori album.

1977 – Lucio Battisti è primo nella hit parade con “Amarsi un po”

“Amarsi un po’” è una canzone composta da Lucio Battisti e Mogol, ed eseguito da Lucio Battisti. E ‘stato rilasciato come singolo marzo 1977, con “Sì, Viaggiare”, come B-side. Il singolo ha raggiunto il primo posto dieci settimane sulla hit parade italiana ed è stato il singolo più venduto dell’anno in Italia. Lo stesso anno Battisti ha rilasciato una versione inglese del singolo per i mercati internazionali, con le due canzoni rinominati “To Feel in Love” e “Keep on Cruising” e con testi di Peter Powell. Sono stati inclusi nell’album Images.

Oggi nasceva – Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca (Ruvo del Monte, 8 maggio 1949) è un politico italiano, presidente della Regione Campania dal 18 giugno 2015. De Luca ha ricoperto la carica di sindaco di Salerno da maggio a luglio del 1993 dopo le dimissioni di Vincenzo Giordano e, successivamente, per quattro mandati dal 1993 al 2001 e dal 2006 al 2015. Aderisce in gioventù al Partito Comunista Italiano, di cui diverrà segretario provinciale. Confluito nel PDS, sempre da segretario provinciale del partito, esordisce nel 1990 al consiglio comunale salernitano, con il ruolo di vicesindaco e assessore nella giunta Giordano. A seguito delle dimissioni del sindaco, dopo aver traghettato l’amministrazione municipale alle successive elezioni, è eletto sindaco nel 1993 e, al termine del mandato quadriennale, riconfermato nel 1997 per altri cinque anni. Come esponente prima dei DS e successivamente del PD, è deputato nella XIV e nella XV legislatura. È rieletto sindaco nel 2006 e, nel 2010, candidato del centrosinistra a presidente della regione Campania. Nel 2011 è riconfermato sindaco per il successivo quinquennio, terminando l’esperienza amministrativa nel 2015. È stato sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti nel Governo Letta.

I santi venerati oggi

– Madonna del Rosario di Pompei

Apparizione

– Sant’ Acacio

Soldato e martire

– Beato Amato Ronconi

Terziario francescano

– Beato Angelo di Massaccio

– Sant’ Arsenio

Diacono

– San Benedetto II

Papa

– San Bonifacio IV

Papa

– San Desiderato di Bourges

Vescovo

– Sant’ Elladio di Auxerre

Vescovo

– San Gibriano

– Beato Luigi Rabatà

Sacerdote carmelitano

– Beata Maria Caterina di Sant’Agostino (Catherine Simon de Longpré)

Vergine

– San Metrone

Venerato a Verona

– Beata Ulrica Nisch

Vergine

– San Vittore il Moro

Martire