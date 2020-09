Accadde Oggi, i fatti dell’8 settembre

Oggi 8 settembre 2020 è il 252esimo giorno dell’anno. Il sole sorge alle 06:37 e tramonta alle 19:23. La luna è in fase calante e il segno lunare di oggi è Toro.

Anche oggi abbiamo scelto tre fatti importanti successi nella storia proprio oggi 8 settembre.

1930 – La 3M inizia a commercializzare lo Scotch (nastro adesivo)

Il nastro adesivo è un nastro di plastica o carta a cui è applicata una sostanza adesiva. Il nastro può essere adesivo da un solo lato o da entrambi (nastro biadesivo), nel secondo caso una delle due facce del nastro è spesso protetta da una pellicola. È utilizzato per incollare oggetti fra loro per lo più temporaneamente, ma anche permanentemente. L’adesione avviene per semplice contatto con l’oggetto.

1966 – Va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek

Star Trek è un media franchise di genere fantascientifico che ha avuto inizio nel 1966 con una serie televisiva ideata daGene Roddenberry, divenuta in seguito tra le più popolari nella storia della televisione. Dal successo della prima serie – in larga parte postumo – sono derivate nel corso di quasi cinquant’anni altre cinque serie televisive (di cui una a cartoni animati) e tredici pellicole cinematografiche.

1985 – Ultimo duplice omicidio del Mostro di Firenze agli Scopeti (San Casciano in Val di Pesa) ai danni di Jean-Michel Kraveichvili e Nadine Mauriot

Mostro di Firenze è la denominazione utilizzata dai media italiani per riferirsi all’autore o agli autori di una serie di otto duplici omicidi avvenuti fra il 1968 e il 1985 nella provincia di Firenze. L’inchiesta avviata dalla procura di Firenze ha portato alla condanna in via definitiva di due uomini identificati come autori materiali di quattro duplici omicidi, i cosiddetti “compagni di merende” Mario Vanni e Giancarlo Lotti (reo confesso e chiamante in correità dei presunti complici), mentre il terzo, Pietro Pacciani, condannato in primo grado a più ergastoli per sette degli otto duplici omicidi e successivamente assolto in appello, è morto prima di essere sottoposto a un nuovo processo di appello, da celebrarsi a seguito dell’annullamento nel 1996 della sentenza di assoluzione da parte della Cassazione.

Oggi nasceva – Gianni Brera

Gianni Brera, all’anagrafe Giovanni Luigi Brera (San Zenone al Po, 8 settembre 1919 – Codogno, 19 dicembre 1992), è stato un giornalista e scrittore italiano. Grazie alla sua inventiva e alla sua padronanza della lingua italiana ha lasciato una profonda impronta sul giornalismo sportivo italiano del XX secolo, con un lascito di numerosi neologismi da lui introdotti e accolti nell’uso del linguaggio calcistico.

I santi venerati oggi

– Beato Adamo Bargielski

Sacerdote e martire

– Santi Adriano e Natalia

Sposi e martiri

– Beato Antonio da San Bonaventura

Sacerdote francescano, martire