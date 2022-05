L’Accademia delle Belle Arti di Napoli ha sottoscritto una partnership con il Marina 10 boutique&design hotel di Casamicciola Terme.

Accademia delle Belle Arti di Napoli a Ischia per il Progetto Xenia

Marina 10 boutique&design hotel di Casamicciola Terme ha sottoscritto una partnership con l’Accademia di Belle Arti di Napoli a sostegno dell’arte, della cultura e dei giovani. L’accordo è stato firmato da Renato Lori, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e da Ottorino Mattera, proprietario della prestigiosa struttura alberghiera ischitana, con l’intento di offrire agli studenti della storica Accademia italiana, la possibilità di esporre e mettere in scena le proprie creazioni nella sede dell’albergo sull’isola d’Ischia.

Il parco, il caffè degli artisti, la galleria dell’hotel si trasformeranno in una vetrina d’eccezione per i progetti originali ideati nei laboratori della scuola di Decorazione coinvolgendo non solo il pubblico ed i visitatori di Ischia ma, soprattutto, il territorio ed il tessuto sociale attraverso la realizzazione di attività culturali e didattico/formative di ampio respiro per l’isola.

Giovedì 19 maggio 2022 alle ore 12.00 presso il Marina 10 boutique&design hotel si svolgerà un primo incontro istituzionale tra l’Accademia delle Belle Arti di Napoli nella persona del vicedirettore, prof.ssa Adriana de Manes, docente di Decorazione, il sindaco di Casamicciola Terme Giovan Battista Castagna e il direttore dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno Antonino Miccio.

Le docenti proff. Maria Cristina Urso, Lorenza Di Fiore e Paola Redaelli insieme a 25 allievi che in questi due ultimi anni hanno progettato le opere da installare all’interno dell’hotel, illustreranno nei dettagli il progetto XENIAconcept che si svilupperà a Casamicciola Terme, proprio presso l’albergo Marina da metà giugno per il primo intervento artistico e che prevede, tra l’altro, il coinvolgimento degli studenti dell’isola.