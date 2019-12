Acqua “alla spina” a Monza, l’iniziativa

Una vera e propria rivoluzione è quella che sta avvenendo a Monza e nella Brianza dove l’acqua negli edifici pubblici, nelle scuole e nelle palestre è distribuita “alla spina”.

L’obiettivo dichiarato è di ridurre l’uso delle bottiglie di plastica e fornire acqua di rete a km 0. Si tratta di un progetto che ha preso il via un anno e mezzo fa e che è stato ufficializzato in questi giorni: sono già 45 gli erogatori in funzione in vari punti del territorio con l’obiettivo di arrivare a un’ottantina nel 2020 e di estendere il raggio d’azione anche ad associazioni di categoria, ordini professionali e altre realtà territoriali.

L’operazione lanciata dal gestore idrico con la campagna «Più acqua per tutti» non si limita ai dispenser: quasi sempre la fornitura e l’installazione degli erogatori si completa con la distribuzione di borracce e/o bottiglie in vetro. Ad esempio nelle mense delle scuole – in modo da incentivare soprattutto bambini e ragazzi ad abbandonare bottigliette monouso -, nelle sale giunta e in quelle dei consigli comunali.