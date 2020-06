Addio a Carlos Ruiz Zafón, lo scrittore de “L’ombra del vento”

Zafon ci lascia dopo una lunga malattia, a soli 55 anni. Il romanziere spagnolo più venduto al mondo, nel 2001 pubblicò “L’ombra del vento” vendendo più di nove milioni di copie.

Il capolavoro di Zafon diventerà poi la prima parte di una quadrilogia chiamata The Cemetery of Forgotten Books che include i titoli Il gioco dell’angelo (2008), Il prigioniero del cielo (2011), Il labirinto degli spiriti (2017).

Con i miei libri “Vi faccio entrare a Barcellona da una porta sul retro”, ha sempre raccontato Zafon. “La mia infanzia è stata circondata da libri e scritti. Fin da piccolo sono stato affascinato dallo storytelling, dalla parola stampata, dal linguaggio, dalle idee”, spiegò alcuni anni fa in un’intervista a Time. “Non avevo accesso a una libreria meravigliosa come quella del libro, ma per molti versi quello che ho sempre fatto è inventare storie e personaggi. Ancor prima che imparassi a leggere e scrivere, raccontavo storie. Ho sempre saputo che sarei diventato uno scrittore perché non c’era altra scelta. Sono sempre stato affascinato dal fatto che tu potessi prendere carta e inchiostro e creare mondi, immagini, personaggi. Sembrava magia”.

È morto a Los Angeles, dove stava lavorando come sceneggiatore per Hollywood, dopo aver lottato contro un tumore.