Addio a John Peter Sloan, il comico insegnante d’inglese

A dare la notizia sono stati gli attori Maurizio Colombi e Hector Pacton, suoi amici, sulle proprie pagine Facebook.

E’ morto all’improvviso, nella sua casa di Menfi, in provincia di Agrigento, John Peter Sloan noto cantante, attore e comico, aveva 51 anni.

Sloan avrebbe avuto una grave crisi respiratoria che, attorno alle 21 di ieri sera che ha reso necessario il suo ricovero in ospedale. Le condizioni del comico britannico sono apparse subito critiche e, nonostante i tentativi del personale medico, per lui non c’è stato più nulla da fare.

A dare la notizia sono stati gli attori Maurizio Colombi e Hector Pacton, suoi amici, sulle proprie pagine Facebook. “Un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto”, ha scritto Colombi.

Sloan era nato a Birmingham, nel Regno Unito, e nel 1990 si era trasferito in Italia iniziando a dedicarsi all’insegnamento della lingua inglese, utilizzando un metodo divertente.

Era molto conosciuto dagli italiani per la sua partecipazione in veste di comico a trasmissioni come “Verissimo”, Amici”, “Report” e “Zelig”, ma anche come inviato tifoso del Napoli per la trasmissione “Quelli che il calcio”.

Nel 2011 aveva fondato la sua prima scuola, John Peter Sloan – la Scuola, a Milano. Prima di espandersi a Roma e Menfi, dove viveva da alcuni anni insieme alla sua compagna.