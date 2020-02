Addio a Kirk Douglas, sta di Hollywood

Si è spento ieri, all’età di 103 anni, Kirk Douglas, la star di Hollywood. Ultimo dei durì della Hollywood degli anni d’oro, ha superato un brutto ictus, salvo poi spegnersi nel pomeriggio di ieri.

Douglas ha affrontato con orgogliosa caparbietà la difficoltà che la vita gli ha posto davanti, dalla cronica povertà dell’infanzia ai rapporti difficile con il padre, ha iniziato la sua carriera nel 1946.

Nel 2015 insieme alla moglie Anne Buydens – anche lei centenaria – con la quale aveva condiviso la vita per oltre 60 anni, ha donato 15 milioni di dollari ad una clinica di Los Angeles per ex attori e lavoratori di Hollywood colpiti dal morbo di Alzheimer.

Nominato all’Oscar tre volte, Douglas ha ricevuto l’onorificenza più prestigiosa dell’Academy: l’Oscar alla carriera nel 1996. Dopo la morte del figlio Eric per overdose, altre tragedie colpirono l’attore negli anni Novanta: nel 1991 Douglas sopravvisse per miracolo ad un incidente di elicottero dove due dei suoi compagni di volo persero la vita. Nel 1996 un ictus gli tolse la parola. Ma tenace come sempre, con ore ed ore di terapie riabilitative, Kirk riprese almeno un pò la capacità di comunicare fino a conquistare l’oscar e superare il secolo