Addio a Olivia de Havilland, star di “Via col Vento”

E’ morta a 104 anni nella sua casa parigina Olivia de Havilland, una delle ultime stelle dell’età d’oro di Hollywood.

Addio all’ultima delle grandi dive dell’epoca d’oro di Hollywood e ultima sopravvissuta del cast principale di “Via col Vento”: Olivia de Havilland e’ morta nel sonno nella sua casa parigina. L’indimenticabile Melania Wilkes della saga ideata da Margaret Mitchell e adattata da Hollywood in uno dei suoi primi film in Technicolor aveva da poco compiuto 104 anni. Dame Olivia viveva dal 1955 a Parigi, in un appartamento vicino al Bois de Boulogne. Sorella dell’attrice Joan Fontaine, con la quale ebbe per tutta la vita un rapporto di forte rivalità, e indimenticabile interprete di film come “Rebecca, la prima moglie”, vinse due Oscar come migliore attrice protagonista per i film “A ciascuno il suo destino” (1947) e “L’ereditiera” (1950), nonché la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia 1949 per la miglior interpretazione femminile ne “La fossa dei serpenti”.