Addio a Pietro Anastasi, ex giocatore della Juventus

Si è spento ieri, all’età di 71 anni, l’ex giocatore – fra le altre – della Juventus e della nazionale Pietro Anastasi.

Anastasi era nato a Catania nel 1948 e si era messo in mostra con la Massiminiana in Serie D, prima di passare al Varese ed essere notato dalla Juventus: in bianconero il giocatore siciliano ha conquistato l’Italia (25 presenze e otto reti in maglia azzurra) e tre Scudetti.

Fra i tanti messaggi di cordoglio arrivati dal mondo del calcio, spicca proprio quello della Vecchia Signora, squadra a cui l’attaccante ha legato i suoi migliori ricordi calcistici ”Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all’età di 71 anni”.