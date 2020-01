Addio al filosofo Emanuele Severino

E’ morto a 90 anni il filosofo Emanuele Severino, nato a Brescia il 26 febbraio 1929.

Nato a Brescia nel 1929, si è laureato a Pavia con una tesi su “Heidegger e la metafisica”. Libero docente in filosofia teoretica nel 1951, nel 1962 è ordinario di filosofia morale all’Università Cattolica. Nel 1964 pubblica il saggio “Ritornare a Parmenide” che segna l’inizio della sua personale visione filosofica. Dal 1970 al 1989 è all’Università di Venezia, prima come ordinario di filosofia teoretica, poi come direttore del dipartimento di filosofia e teoria delle scienze. E’ stato accademico dei Lincei. Il decesso risale a venerdì 17 gennaio, ma la famiglia ha diffuso la notizia soltanto ieri, a esequie avvenute.