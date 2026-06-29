Adolescenti in cerca di futuro: alla libreria Raffaello si presenta il saggio di Monica Florio

Mercoledì 1° luglio, alle ore 18.15, presso la Libreria Raffaello in via M. Kerbaker, 35 (Napoli) si terrà la presentazione del saggio “Adolescenti in cerca di futuro. Dai Millennials ai Centennials: modelli di comunicazione, disagi sociali e prodotti culturali” di Monica Florio (Giannini Editori). All’incontro con l’Autrice interverranno Rosanna Laudanno, Maria Rosaria Paolella e Maurizio Sibilio.

“Adolescenti in cerca di futuro. Dai Millennials ai Centennials: modelli di comunicazione, disagi sociali e prodotti culturali” di Monica Florio è un volume pubblicato dalla storica casa editrice Giannini nella collana “Sorsi”, sorta con l’intento di valorizzare la cultura, in particolare quella partenopea, con il coinvolgimento dei giornalisti napoletani.

Il saggio rilegge le problematiche dei nativi digitali alla luce del loro immaginario, che è lo specchio in cui si riflette la personalità adolescenziale con i suoi comportamenti e stili di vita.

In un’età critica, caratterizzata dall’inquietudine, dalla paura del futuro e dalla vergogna per la propria fragilità, i ragazzi trovano nei loro idoli dei modelli di comportamento in cui identificarsi, stabilendo un rapporto quasi intimo con l’universo horror che interpreta ed esorcizza le loro ansie.

L’immaginario giovanile, realtà dinamica che riflette i mutamenti sociali, è influenzato dai social media e accoglie messaggi all’insegna dell’apertura che orientano in modo positivo la percezione delle minoranze, le cui peculiarità, in termini di disabilità, omosessualità e razza, non sono più demonizzate ma valorizzate e presentate come una caratteristica della persona.

BIO DELL’AUTRICE

Monica Florio (1969) è una pubblicista napoletana che opera in proprio, occupandosi della cura e revisione dei testi letterari. Collabora con l’Avantionline e il periodico di cultura napoletana www.ilrievocatore.it. Esordisce nel 2004 con il saggio “Il guappo – nella storia, nell’arte, nel costume” (Kairòs), finora l’unico studio esistente su questa figura. Nel 2020 ha analizzato due rappresentativi personaggi del vicolo in “Storie di guappi e femminielli” (Guida), nel 2025 è uscito “Il mondo del vicolo. Identità e rappresentazione”, edito sempre da Guida. Ha pubblicato vari romanzi per adulti e ragazzi, tra cui “Acque torbide” (Cento Autori, 2017).

IL LIBRO IN PILLOLE

“Adolescenti in cerca di futuro. Dai Millennials ai Centennials: modelli di comunicazione, disagi sociali e prodotti culturali” di Monica Florio (Giannini Editori), pp.105, euro 6.00.