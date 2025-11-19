Agosto: al Serra il disperato tentativo di una donna di trovare un antidoto al suo dolore

La condizione femminile in un dramma onirico e tagliente insieme. È l’essenza di “Agosto”, una produzione Itaca Colonia Creativa, scritta e diretta da Simone Somma e interpretata da Roberta Astuti – oggetti si scena di Violetta Di Costanzo – che sarà in scena al Teatro Serra di Napoli a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316, dal 28 al 30 novembre (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00).

Nella semi oscurità c’è una donna intenta a spostare ossessivamente, ridisegnando continuamente lo spazio intorno a sé, delle scatole di cartone colme di oggetti; ricordi effimeri quanto ingombranti fatti anch’essi di cartone, ma così importanti, da meritare sempre un posto sotto i riflettori, mentre lei resta costantemente in ombra.

Chiusa in un ripostiglio, chiede scusa a qualcuno all’esterno: è stata violenta, sconsiderata.

Non è colpa sua! È stato il caldo! Non lei. Non il partner. Nella scenografia che si è costruita, ripensa alla propria vita: l’infanzia, le relazioni, la solitudine che l’accompagna da sempre, reprimendo ogni scatto d’orgoglio o ambizione professionale che, probabilmente, avrebbe desiderato.

“Probabilmente” perché la sua è una volontà annullata, da vittima: degli eventi, degli altri, di sè stessa che non si prende sul serio e liquida ogni problema, trauma, tensione, pulsione come ‘non importante’.

Imprigionata, mette in discussione tutto senza affrontare veramente niente, lasciandosi cadere in una follia premeditata, protettiva, studiata per non desiderare troppo e schivare le delusioni.

La sua condizione grottesca sarebbe addirittura comica se il dolore che prova non fosse profondo e autentico, ma inefficace; perché lei non abbandonerà le illusioni e le menzogne dalle quali è abituata a farsi cullare.

“Agosto”

di Simone Somma

con Roberta Astuti

oggetti si scena di Violetta Di Costanzo

produzione, Itaca Colonia Creativa

venerdì 28 novembre 2025, ore 21:00

sabato 29 novembre 2025, ore 19:00

domenica 30 novembre 2025, ore 18:00

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

Link: https://www.youtube.com/watch?v=w0JF1s81B9E