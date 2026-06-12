Al Centro d’Arte Poyelin in mostra Il coraggio della nona arte

Fino al 22 giugno il Centro d’Arte Poyel, lo spazio creativo diretto da Daniela Wollmann in Piazza De Leva a Napoli, ospiterà la mostra “Il coraggio della nona arte”, un’esposizione dedicata ai lavori dei giovani allievi del corso di Manga e del corso di Fumetto della In Form of Art Scuola d’Arte che sono approdati alla loro prima pubblicazione grazie alla Douglas Edizioni.

Un progetto che mette al centro il talento emergente, la libertà espressiva e il valore formativo del fumetto come linguaggio artistico e culturale.

Le tavole in mostra raccolgono i lavori degli allievi che nel tempo si sono distinti per qualità artistiche e capacità narrative, arrivando alla pubblicazione con Douglas Edizioni. Opere che negli ultimi anni sono state presentate all’interno di importanti manifestazioni nazionali dedicate all’editoria e al fumetto, tra cui il Comicon Napoli, il Campania Libri Festival ospitato al Palazzo Reale di Napoli e il Salone Internazionale del Libro di Torino. Un risultato reso possibile dall’investimento costante, dalla passione e dal coraggio imprenditoriale con cui Douglas Edizioni e la In Form of Art Scuola d’Arte di Marco Chiuchiarelli, che nei suoi locali ospita da sempre la casa editrice, continuano a sostenere i giovani autori e il loro futuro creativo.

Per il settore Manga saranno esposte opere di Ilenia Bianco, Alex Caiazzo, Mattia Liccardo e Mariafrancesca Cancelliere. Per il settore Fumetto saranno presenti lavori di Aurora Cantone, Maria De Bono e Daniele De Rosa.

La mostra nasce con l’obiettivo di raccontare il percorso creativo e professionale degli studenti che, attraverso lo studio e la pratica, sono arrivati alla loro prima pubblicazione autoriale. I corsi di Manga e Fumetto, guidati rispettivamente da Ilenia Bianco e Simone Prisco, rappresentano infatti un’esperienza formativa costruita non soltanto sull’apprendimento tecnico, ma anche sulla valorizzazione dell’identità artistica di ciascun autore.

Fondata dai fratelli Chiuchiarelli, la Douglas Edizioni promuove da sempre una visione editoriale orientata alla libertà creativa. Al centro del progetto vi è la possibilità per i giovani artisti di trasformare in immagini e storie il proprio immaginario, le proprie emozioni e il proprio punto di vista, senza essere condizionati da dinamiche esclusivamente commerciali che troppo spesso finiscono per alterare la voce autentica delle nuove generazioni. In questo percorso, il ruolo della formazione diventa fondamentale: la Douglas Edizioni, con il sostegno costante della In Form of Art Scuola d’arte, accompagna gli allievi nello studio della grammatica della Nona Arte, fornendo gli strumenti necessari per utilizzare in maniera consapevole il linguaggio del fumetto e del manga, lasciando però completamente libera la scelta dei contenuti e delle tematiche da affrontare.

L’esposizione vuole così diventare anche una riflessione sul valore educativo dell’arte e sull’importanza di offrire ai giovani uno spazio nel quale poter esprimere se stessi attraverso competenza, studio e consapevolezza. Un cammino che include anche la conoscenza degli aspetti professionali del settore editoriale: durante il percorso didattico, infatti, gli studenti approfondiscono temi legati al diritto d’autore, ai contratti editoriali e alle dinamiche del lavoro creativo, acquisendo strumenti concreti per affrontare il mondo professionale con maggiore coscienza dei propri diritti e doveri.

Al centro d’arte Poyel, in contemporanea all’esposizione, è prevista come sempre la rassegna “Oltre le righe – un pomeriggio con l’autore”, che il 28 maggio ospiterà la scrittrice Chiara del Vaglio e il 4 giugno il professor Giuseppe Aragno che presenteranno i loro ultimi lavori arricchendo il salotto artistico-culturale.

Info e contatti: creativiattivi7@gmail.com – www.douglasedizioni.com – www.informofart.com