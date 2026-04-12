Al Clubino, presentazione de Gli adolescenti in cerca di futuro di Monica Florio

Martedì 14 aprile, alle ore 18.00, presso l’associazione culturale “Il Clubino” in via L. Giordano, 73, si terrà la presentazione del saggio “Adolescenti in cerca di futuro. Dai Millennials ai Centennials: modelli di comunicazione, disagi sociali e prodotti culturali” di Monica Florio (Giannini Editori, collana Sorsi).

Dialogheranno con l’Autrice Adolfo Fattori, Maurizio Sibilio e Vincenzo Vacca. Saluti di Piera Salerno.

Il saggio rilegge le problematiche dei nativi digitali alla luce del loro immaginario, che è lo specchio in cui si riflette la personalità adolescenziale con i suoi comportamenti e stili di vita.

In un’età critica, caratterizzata dalla solitudine, dalla paura del futuro e dalla vergogna per la propria fragilità, i ragazzi trovano nei loro idoli dei modelli di comportamento in cui identificarsi, stabilendo un rapporto quasi intimo con l’universo horror.

Messaggi all’insegna dell’apertura orientano in modo positivo la percezione delle minoranze, le cui peculiarità, in termini di disabilità, omosessualità e razza, non sono più demonizzate ma valorizzate e presentate come una caratteristica della persona.

BIO

Monica Florio (1969) è una pubblicista napoletana che opera in proprio, occupandosi della cura e revisione dei testi letterari. Collabora con l’Avantionline e il periodico di cultura napoletana www.ilrievocatore.it. Esordisce nel 2004 con il saggio “Il guappo – nella storia, nell’arte, nel costume” (Kairòs), finora l’unico studio esistente su questa figura. Nel 2020 ha analizzato due rappresentativi personaggi del vicolo in “Storie di guappi e femminielli” (Guida), nel 2025 è uscito “Il mondo del vicolo. Identità e rappresentazione”, edito sempre da Guida. Ha pubblicato vari romanzi per adulti e ragazzi, tra cui “Acque torbide” (Cento Autori, 2017).

IN PILLOLE

“Adolescenti in cerca di futuro. Dai Millennials ai Centennials: modelli di comunicazione, disagi sociali e prodotti culturali” di Monica Florio (Giannini Editori), pp.105, euro 6.00.