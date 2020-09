Al matrimonio della Sirenetta il meglio del musical italiano

Si è sposata la storica voce di Ariel, l’attrice Simona Patitucci; il fortunato consorte è Padraig O’ Broin. Per l’occasione si sono radunati a Villa Tognazzi (Velletri), accolti da Gianmarco e Maria Sole Tognazzi (cugini della sposa), i migliori interpreti delle sette note.

Domenica 13 settembre, alle 12:15, l’indimenticabile interprete della “Sirenetta”, film campione d’incassi targato Walt Disney, ha pronunciato il fatidico sì. L’emozionante cerimonia si è svolta all’interno della centralissima chiesa di Santa Maria Della Pace a Roma, presenti tra i tanti il Maestro Gino Landi e Simona Izzo.

Finalmente svelata la creazione dello stilista Gianni Cirillo, che per omaggiare al meglio la star, oltre allo splendido abito bianco, trionfo di rifiniti ed eleganti ricami utilizzati come efficaci punti luce, ha composto anche la mascherina ed il cuscino per coricare le fedi, logicamente in pendant con il prezioso manufatto.

Queste le parole della Patitucci per descrivere l’estro del couturier napoletano: «Gianni è stato fondamentale, volevo qualcosa che mi piacesse e che fosse originale, ho cercato in lungo e in largo l’abito più importante della mia vita. Poi casualmente ho incontrato lui, mi ha colpita la sua grande creatività. Parlavamo tranquillamente e lui disegnava e tirava fuori stoffe pregiate. Un genio. Ha confezionato un capo unico e, vista la reazione degli ospiti, debbo dire che il mio sesto senso non mi ha tradita».

Altro spettacolare e inaspettato colpo di scena è stato l’omaggio dei colleghi di Simona, un nutrito gruppo di acclamati performer, solitamente in tournée nelle capitali europee (“fermati” purtroppo dall’emergenza Covid), che ha voluto onorare gli sposi esibendosi in difficilissimi brani tratti dal repertorio dei Musical più conosciuti, toccando con voci inappuntabili il cuore dei presenti. Ad aprire i giochi, la simpaticissima testimone Tia Archito (voce superlativa e tra i personaggi principali di “Sister Act”, “Tutti insieme appassionatamente” e “Hairspray”), l’energico trio di cantanti e ballerini Cristian Ruiz , Simone Leonardi e lo scatenato Mirko Ranù, protagonista di “Priscilla la Regina del Deserto”, la dolcissima Giulia Fabbri (Mary Poppins nel musical Disney), l’eccellente Donatella Pandimiglio (Sunset Boulevard, I Sette Re di Roma), Floriana Monici, Laura Di Mauro, Gianluca Bessi, Giancarlo Teodori, Luca Giacomelli, Riccardo Abate, Piero Di Blasio e Felice Lungo. La conclusione dell’inaspettato happening musicale è commozione pura, parte infatti la base del brano portante della “Sirenetta” eseguito stavolta in inglese dallo straordinario Daniele Carta Mantiglia (Romeo nel “Romeo e Giulietta” composto da Riccardo Cocciante).