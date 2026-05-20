Al Napule’s Power la presentazione de Le Anime Pezzentelle di Miryam Lattanzio

Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 18.00, presso la sala Napule’s Power in via Aniello Falcone 52 a Napoli, si terrà la presentazione del nuovo CD di Miryam Lattanzio, Anime Pezzentelle.

Nando Misuraca, editore e responsabile MEI Campania, introduce l’incontro insieme a Max Carola, Marina Del Naia, Tammurrianti. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Manuela Ragucci. Interverranno la giornalista Roberta D’Agostino, il produttore Claudio Poggia e il fotografo Riccardo Piccirillo, che contribuiranno ad approfondire il progetto da diversi punti di vista artistici e culturali.

“Anime Pezzentelle” segna il ritorno sulla scena musicale di Myriam Lattanzio, artista capace di coniugare la profondità della tradizione con un’urgenza espressiva fortemente radicata nel presente.

L’album è un intenso viaggio musicale dedicato ai diritti civili e al riscatto sociale. Lattanzio firma tutti i testi e compone anche le musiche di Sangennà, Chesta città e Pe’ ddoje rammere. Gli arrangiamenti, curati interamente da Max Carola, vedono lo stesso impegnato anche nella direzione artistica.

Attraverso le sue canzoni, l’artista dà voce a chi spesso non ne ha, raccontando storie di quotidiana resistenza, di dignità e di una giustizia che aspira a essere concreta e non soltanto evocata. In questo lavoro, le “anime pezzentelle” diventano metafora degli ultimi, degli emarginati e di tutti coloro che cercano una via d’uscita dall’ombra.

L’album si arricchisce della presenza dei musicisti: Michele Maione, Marco Di Palo, Francesco Di Cristoforo, Roberto Trenca, Jennà Romano, Massimo Mollo, Arcangelo Maria Caso e Francesco Ponzo, che contribuiscono a creare un tessuto sonoro ricco e stratificato. Alla realizzazione partecipano inoltre Paolo “Shaone” Romano, Antonella Maisto e Paese mio bello (Gianni Lamagna, Patrizia Spinosi, Anna Spagnolo e Lello Giulivo).

Per Myriam Lattanzio, interpretare la musica non è mai un semplice esercizio estetico, ma un atto di cittadinanza attiva e una continua ricerca spirituale.

Cantante e interprete dalla voce magnetica e profondamente espressiva, ha costruito nel tempo un percorso artistico radicato nella cultura mediterranea, portando con sé il calore e la drammaticità della sua terra. La sua carriera è segnata da una forte sensibilità verso i temi sociali, che l’ha condotta a collaborare con importanti realtà della scena world e folk italiana.

Con Anime Pezzentelle, Myriam Lattanzio raggiunge una piena e consapevole maturità artistica.

L’evento si svolgerà in un numero limitato di posti e la partecipazione è su prenotazione all’indirizzo: salanapulespower@gmail.com.