Al Nostos Teatro di Aversa arriva “Dirty Talk”: il lato nudo e crudo dell’amore (e del sesso)

Domenica 15 febbraio, uno speciale dedicato a San Valentino e San Faustino. Un format interattivo dove il pubblico è il vero protagonista, tra domande scomode, risate e confessioni anonime.

AVERSA (CE) – Domenica 15 febbraio alle ore 20:45, i riflettori si accendono su “Dirty Talk – Speciale Nostos: San Valentino e San Faustino – Santi Nemici”. Dopo il successo delle precedenti tappe, il format più audace del panorama contemporaneo approda al Nostos Teatro.

Dimenticate la classica messinscena teatrale: Dirty Talk è un’esperienza immersiva condotta da Marco Montecatino, Claudio Fidia e Renato Bisogni. Un talk che demolisce la quarta parete e invita il pubblico a mettersi a nudo, protetto dall’anonimato di un foglio di carta.

L’accoglienza è parte integrante del rito: all’ingresso ogni spettatore riceve un foglio con delle domande. Mentre si sorseggia un drink e si conosce gente, si risponde in libertà. Quelle risposte diventeranno il carburante dello show. Il collettivo si è dato solo due regole: parlare di sesso e parlarne sporco. Non per provocazione, ma per creare uno spazio di condivisione autentica, dove il microfono è solo uno strumento per dare voce a ciò che spesso resta taciuto.

In occasione del weekend dedicato agli innamorati (San Valentino) e ai single (San Faustino), l’episodio mette faccia a faccia amore e sesso in un viaggio tra sentimento e desiderio, territori che spesso non vanno d’accordo. Tra ricordi, “inciampi” passionali e ferite, i conduttori guidano il pubblico in un confronto dove l’unica bussola è l’unicità dell’esperienza umana, lontana dall’omologazione.

“Il flirt è tradimento? Coppia aperta? Poliamore? Cosa ti piace sentirti dire a letto? Ti è mai capitato di fare sesso e poi pentirtene? Sono solo alcune delle domande che ci siamo posti e che abbiamo posto al pubblico. Domande che non cercano risposte definitive, ma che vogliono aprire punti di vista diversi. Siamo convinti che il dialogo e la risata siano il veicolo migliore per sentirsi meno soli” spiegano gli autori.