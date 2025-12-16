Al Sannazaro torna Cafè Chantant

“Café Chantant My World” uno spettacolo di e con Lara Sansone, in scena al Teatro Sannazaro da giovedì, 18 dicembre, al 6 gennaio e dal 12 al 22 febbraio.Sul palco, insieme a Lara Sansone, un cast ricchissimo: Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Toni Guido, Mario Andrisani, Antonio Marino, affiancati dall’orchestra e dal balletto del Café Chantant.

Lo spettacolo si avvale delle scene di Michele Gigi, delle musiche di Ettore Gatta, delle coreografie di Alessandro Di Napoli, dei costumi di Luisa Gorgi Marchese e Mariano Ranno, delle luci di Luigi Della Monica, del trucco e parrucco di Ciro Florio, e degli accessori di Carmine Russo.

L’ufficio stampa è curato da Roberta D’Agostino.

La produzione è di Tradizione e Turismo – Centro di Produzione Teatrale – Teatro Sannazaro, con l’organizzazione di Salvatore Vanorio.

Trent’anni di magia, emozioni e teatralità senza confini. Trent’anni di un format unico, inimitabile, capace di trasformarsi, evolvere e al tempo stesso restare tradizione, rito, festa. Il Café Chantant è tutto questo e molto di più: un’esplosione di musica, colore, energia e meraviglia che da tre decenni incanta il pubblico del Teatro Sannazaro.

Oggi questo universo spettacolare si rinnova con una veste inedita e sorprendente: My World, il nuovo viaggio scenico ideato e interpretato da Lara Sansone, che firma ancora una volta un’esperienza immersiva e coinvolgente.

In scena un mondo che si svela attraverso oltre duecento costumi, veri quadri viventi cuciti per trasformare ogni momento in emozione pura; giochi di luce che modellano atmosfere; scenografie capaci di trasportare lo spettatore in una favola moderna fatta di leggerezza, ironia e sogno.

Come da tradizione, il Café Chantant non inizia con il buio in sala, ma nel momento stesso in cui si varca la soglia del teatro. L’ambiente si trasforma in un autentico caffè-concerto, dove artisti, musicisti e ballerini accolgono il pubblico in un’atmosfera sospesa tra realtà e immaginazione. Tra tavoli, quinte e musica dal vivo, gli spettatori diventano parte integrante di un gioco teatrale unico, inclusivo e irresistibile.

Il Teatro Sannazaro torna così a essere un luogo dove tutto è possibile: uno spazio in cui la fantasia regna sovrana e la quotidianità si dissolve per far posto all’incanto. Attori, cantanti, ballerini, musicisti e comici si fondono in un vortice di talento e vitalità, pronti a contagiare il pubblico con l’energia luminosa del Café Chantant.

Preparatevi a vivere un’esperienza che non si guarda soltanto: si attraversa, si respira, si condivide.

Benvenuti nella nostra festa.

Benvenuti nel nostro scintillante, inesauribile mondo.

Ufficio stampa teatro Sannazaro: Roberta D’Agostino dagostino.roberta@gmail.com

Orari spettacoli:

giovedì 18 dicembre 2025 – ore 21:00

venerdì 19 dicembre 2025 – ore 21:00

sabato 20 dicembre 2025 – ore 21:00

domenica 21 dicembre 2025 – ore 18:00

venerdì 26 dicembre 2025 – ore 21:00

sabato 27 dicembre 2025 – ore 21:00

domenica 28 dicembre 2025 – ore 18:00

lunedì 29 dicembre 2025 – ore 21:00

sabato 03 gennaio 2026 – ore 21:00

domenica 04 gennaio 2026 – ore 18:00

lunedì 05 gennaio 2026 – ore 21:00

martedì 06 gennaio 2026 – ore 18:00

giovedì 12 febbraio 2026 – ore 21:00

venerdì 13 febbraio 2026 – ore 21:00

sabato 14 febbraio 2026 – ore 21:00 – SOLD OUT

domenica 15 febbraio 2026 – ore 18:00

venerdì 20 febbraio 2026 – ore 21:00

sabato 21 febbraio 2026 – ore 21:00

domenica 22 febbraio 2026 – ore 18:00