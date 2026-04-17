Al Serra Anagnorisis: una rilettura al femminile dei miti, tra disobbedienza ed eroismo

Debutta al Teatro Serra di Napoli “Anagnorisis”, manifesto femminile sulla ricerca identitaria alla luce dei miti, scritto e diretto da Francesca Esposito. Una produzione “Teatro Nudo” con Adriana D’Agostino e Anna Bocchino. Foto di scena Francesco D’Ambrosio. In Via Diocleziano 316, dal 17 al 19 aprile (venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore 18:00).

In greco l’Anagnorisis è ‘la rivelazione’, l’istante in cui qualcosa si mostra per ciò che è, e non può più essere ignorata. “Come donne siamo sempre alla ricerca di una nostra identità ma, non sentendoci rappresentate da nessun personaggio antico, abbiamo deciso di raccontare la nostra indagine sull’unità nella molteplicità, simboleggiata dagli specchi” dice la drammaturga che propone un percorso onirico, ambientato in uno spazio scenico composto da frammenti di specchio, superfici spezzate che moltiplicando le visioni, creano un paesaggio mentale abitato da due figure, altrettante parti di una stessa donna, impegnate in un processo meta-teatrale che ripropone, destrutturando, le storie delle eroine tragiche: Arianna, Medea, Ifigenia fino a Dafne e Antigone corpo trasfigurato per sottrarsi alla violenza l’una, incarnazione della disobbedienza l’altra, ma anche emblema di un eroismo femminile che sembra possibile solo attraverso il sacrificio. Una riflessione sugli archetipi muliebri, le narrazioni e gli stereotipi che ancora condizionano giudizi, pensieri e possibilità che trasforma il riconoscimento tragico, in un atto di consapevolezza critica. Il cammino di una coscienza che tenta di decifrare e contestare i modelli ereditati, in cui il Mito non appare – non è – una eco del passato, ma un dispositivo ancora attivo che alimenta le forme, esplicite o sotterranee della violenza simbolica e culturale.

“Anagnorisis”

testo e regia Francesca Esposito

con Adriana D’Agostino e Anna Bocchino

foto di scena, Francesco D’Ambrosio

produzione, Teatro Nudo

venerdì 17 aprile 2026 ore 21:00

sabato 18 aprile 2026 ore 21:00

domenica 19 aprile 2026 ore 18:00

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

Link: https://youtu.be/YtKNN8hLZNs