Al teatro Arcas Maldestro incontra Dario Sansone: è il Demons live show

Il Teatro Arcas di Napoli, sito in Via Veterinaria, ospita il Demons live show, il format ideato e diretto da Maldestro, che giovedì 26 marzo, alle ore 20:30, vede protagonista Dario Sansone.

Per questo nuovo appuntamento del talk, che sta riscontrando il successo del pubblico, si è scelto di invitare un artista eclettico che riesce a spaziare tra varie forme espressive. Come sempre, durante la serata, si affronteranno vari argomenti, passando dalla cultura al sociale e coinvolgendo attivamente il pubblico in sala.

Musicista, disegnatore, regista e direttore artistico, fin dal 1997 ha lavorato nel campo delle arti visive e vanta un curriculum assai variegato. Nel 2003 ha esordito nel mondo del fumetto realizzando il volume “Eduardo a Fumetti: Le bugie con le gambe lunghe”. Dal 2005 al 2012 ha collaborato con la casa editrice Star Comics disegnando 14 albi della serie “Lazarus Ledd” e uno di “Valter Buio”.

Dal 2007, ha iniziato a lavorare nel settore dell’animazione realizzando numerosi videoclip musicali e nel 2013 è stato assistente alla regia e storyboarder per il film d’animazione “L’Arte della felicità” di Alessandro Rak, vincitore degli European Film Awards 2014 come miglior film d’animazione europeo. Nel 2017 ha diretto, insieme a Alessandro Rak, Ivan Cappiello e Marino Guarnieri, il film di animazione “Gatta Cenerentola” che ha ottenuto un grande successo di pubblico e critica alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia, vincendo numerosi premi. Dal 2006 è il leader e autore della folk band napoletana Foja con cui ha pubblicato cinque album. Nel 2016 prende parte al progetto “Capitan Capitone” del sassofonista Daniele Sepe incidendo due album come autore ed interprete: “Capitan Capitone e i fratelli della costa” e “Capitan Capitone e i parenti della sposa”.

Nel 2019, ha collaborato con Ivan Granatino e il produttore D-Ross per la colonna sonora di “Gomorra – La Serie”, firmando il testo del brano “Tutto apposto”, interpretato dallo stesso Granatino.

Nel 2021, ha adattato la canzone “La mano de Dios” del cantautore argentino Rodrigo in napoletano, pubblicata con il nome “‘A mano ‘e D10s” e nel 2023 è uscito l’adattamento napoletano di “Bella Ciao” inserito nel documentario Rai “I quattro giorni per la libertà: Napoli 1943”, di cui cura anche gli inserti animati con Rak. Nel 2024 ha pubblicato il libro “Santo Sud – a poetry sketchbook” (ed. Comicon), un taccuino di viaggio tra disegni, poesie e testi di canzoni, e l’anno dopo è uscito il suo primo album solista “Santo Sud” registrato tra Parigi e Napoli.

Per Demons live show, la voce della resident band è di Greg Rega, la compagnia è formata da Rosaria Vitolo e Nicola Galiero e a cui si aggiungono Nadir Jalill, Emilia Vitulano, Marcello Raimondi, Salvatore Belcolore, Francesco Aragona. Il live show è prodotto da Demons podcast e Arealive e distribuito da Sony Music Italia.

Da quest’anno Demons diventa anche produzione di podcast. Dopo l’esperienza acquisita, il progetto è pronto a lanciare nuovi talenti del settore.

Qui per i biglietti https://www.eventbrite.it/e/demons-live-show-dario-sansone-tickets-1845832096489