Al teatro Karol La bambola è la bambina, dedicato ai più piccoli

Si conclude domenica 19 aprile 2026 alle ore 17, al Teatro Karol di Castellammare di Stabia, la stagione artistica dedicata a bambini e famiglie con lo spettacolo “La bambola e la bambina”, coproduzione Giallo Mare Minimal Teatro (Empoli) e La Luna nel Letto (Ruvo di Puglia).

Liberamente ispirato alla fiaba russa “Vassilissa e la Baba Jaga” di Aleksandr Nikolaevič Afanas’ev, lo spettacolo – consigliato a partire dai 6 anni – è firmato per regia, drammaturgia, scene e luci da Michelangelo Campanale. In scena Vania Pucci e Roberta Carrieri, autrice anche delle musiche originali e degli interventi di ventriloquismo.

Al centro della narrazione, una bambola che una madre affida alla figlia come simbolo di protezione e guida. Da questa suggestione prende forma un racconto intenso e poetico che intreccia incanto e verità, paura e coraggio, accompagnando il pubblico in un percorso di crescita e trasformazione. Lo spettacolo richiama il valore del gioco simbolico, fondamentale nello sviluppo emotivo dei bambini: attraverso di esso i più piccoli non solo imitano, ma interpretano la realtà, rielaborando esperienze e dando forma alle proprie emozioni, Proprio come Vassilissa, che scopre la propria forza affrontando la terribile Baba Jaga grazie al legame con la sua bambola.

L’appuntamento segna la conclusione di una stagione di teatro intensa e partecipata. Gli organizzatori – Casa del Contemporaneo / Le Nuvole – sottolineano il valore di un impegno costante nel garantire un’offerta culturale stabile in un contesto contemporaneo complesso e fragile. “Abbiamo sempre lavorato per promuovere forme di conoscenza e di relazione attraverso l’arte teatrale. Al centro di questo percorso ci sono sempre stati i bambini e i ragazzi con l’obiettivo di offrire uno spazio di autentica accoglienza e di dialogo aperto per tutti, inclusi gli adulti accompagnatori”.

Il costo del biglietto è di 9 euro. Il Teatro Karol è in via Allende 4, con Garage Italia convenzionato. Prenotazioni allo 08118247921 (anche WhatsApp) o via email all’indirizzo teatrokarol@casadelcontemporaneo.it. Informazioni disponibili sul sito ufficiale e sulle pagine social del teatro.