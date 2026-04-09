Al Teatro Karol la presentazione del libro Il Museo Archeologico di Stabia – il catalogo

Venerdì 10 aprile alle ore 18:30, il Teatro Karol ospita un nuovo appuntamento della rassegna Platealmente – dal libro alla scena, promossa da Casa del Contemporaneo. L’incontro sarà condotto dal giornalista Pierluigi Fiorenza e dall’architetta Eliana Bianco, curatori della rassegna, e vedrà protagonista Maria Rispoli, che presenterà il volume “Il Museo Archeologico di Stabia – il catalogo” (Eidos Longobardi), realizzato insieme a Gabriel Zuchtriegel, direttore Parco Archeologico di Pompei.

Il catalogo rappresenta uno strumento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio archeologico stabiano: un’opera che restituisce organicità e visione a un insieme di testimonianze di straordinario valore storico e culturale. Attraverso saggi rigorosi ma accessibili, il volume accompagna il lettore in una narrazione che intreccia ricerca scientifica e sensibilità divulgativa, offrendo uno sguardo nuovo sull’identità dell’antica Stabiae e sulla capacità di resilienza delle comunità che l’hanno abitata.

La rassegna è sponsorizzata da Hotel Stabia e Taverna Mafalda. Tra i partner anche Mondadori Bookstore di Castellammare che sarà presente in sala con un punto vendita del testo. L’accoglienza del pubblico – ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili – è curata dalle studentesse e dagli studenti dell’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera Viviani di Castellammare.

Il pomeriggio sarà inoltre l’occasione per visitare, negli spazi del foyer, la mostra fotografica “Viviani in un Click”, aperta fino al 30 aprile. Il progetto, promosso dal Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo – presieduto da Antonia Lezza, già docente del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DiSPaC) dell’Università degli Studi di Salerno – con il contributo dell’Ateneo salernitano e del Comune di Castellammare di Stabia, nasce da un percorso di ricerca e reinterpretazione dell’opera di Raffaele Viviani.

Naturale pensare ad un progetto fotografico ripercorrendo Viviani perché, come sottolinea la Lezza, “ha fotografato Napoli e ha descritto con la sua arte specialissima personaggi e luoghi che ha poi, com’era naturale, trasferito, tradotto, trasfigurato prima nei testi e poi sulla scena”.

Firmata dal fotografo Pietro Masturzo, la mostra raccoglie 20 scatti realizzati a partire da una rilettura contemporanea dei testi vivianei. Attraverso il confronto con studiosi e giovani ricercatori, Masturzo ha attraversato i luoghi simbolo della vita e dell’opera dell’autore, restituendo immagini che traducono in chiave visiva le atmosfere, i personaggi e le tensioni sociali del suo teatro. Ne emergono figure senza tempo – scugnizzi, acquaiuoli, lavoratori e marginalità urbane – che collegano idealmente la Napoli di inizio Novecento alla città contemporanea, in un dialogo continuo tra memoria e presente. “Un onore omaggiare e divulgare la conoscenza di un grande autore in cui ritrovo la mia stessa esigenza di raccontare il nostro tempo e di lasciarne traccia”, conclude Masturzo in una nota.

La mostra si inserisce nelle celebrazioni per il 75° anniversario della scomparsa di Viviani e rappresenta una tappa significativa di un percorso espositivo già avviato tra Napoli e l’Università di Salerno. L’allestimento al Teatro Karol si distingue per la sua durata e per l’integrazione in una programmazione più ampia che comprende attività laboratoriali con le scuole del territorio e appuntamenti teatrali dedicati dal 13 al 15 aprile prossimi.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti; la mostra è visitabile negli orari di apertura del foyer. Info 08118247921 e teatrokarol@casadelcontemporaneo.it, al sito web www.teatrokarol.it e pagine social.