Al “The Owl” di Ercolano l’elogio della tavola tra lusso, cibo e mondanità

Giovedì 30 gennaio presso il “The Owl” di Ercolano (ubicato in via Antonio Gramsci), si svolgerà una luxury dinner con protagonisti tanti personaggi dello spettacolo, la bella gente che solitamente frequenta il grazioso locale e i piatti “esperienziali” dello chef Ivano Picardi.

Il tutto coordinato da Fabio Palazzi, VIP Concierge & Luxury Manager, fondatore e CEO del brand “Jet Set Capri“, azienda che raccoglie sotto un solo nome prodotti e servizi di lusso. Una cena esclusiva per sole 100 persone che avranno modo di degustare piatti raffinati ottenuti con ingredienti di altissima qualità, che ovviamente sono ispirati al territorio vesuviano e al mare (da cui il locale dista pochissimo), come il “Crus de mer imperiale” (composto da 50 elementi) che aprirà il momento conviviale. Ecco i nomi dei personaggi del jet-set nazionale che arriveranno in taxi, NCC ed elicottero (trasporti a cura di LiberTaxi e Family Car): Alessandro Cecchi Paone, Antonella Fiordelisi, Antonella Mosetti, Federico Fashion Style, Francesca Cipriani, Alma Manera, Silvio Smeraglia e la diva Valeria Marini. La serata sarà scandita da tre importanti momenti musicali animati da Valentina Stella, Anna Capasso e dal tenore Giuseppe Gambi. Tra una canzone e l’altra si svolgeranno delle sfilate di moda organizzate da 2RComunicazioni di Robert Houber, in passerella gli abiti di Miriam Tagliente. Altro momento divertente sarà quello a cura del barman acrobatico Roberto Belmonte. L’intrattenimento post cena (a partire dalle ore 23:30) sarà affidato al dJ set, al live sax di Enzo Buonaurio, e alla tromba di “Tony Trumpet”. L’evento terminerà col botto, anzi coi “botti”, quelli di “Fuochi d’artificio Varcaturo”. Il locale sarà allestito dal wedding planner Nicola Pezzella e dalla designer di ceramiche “Patrizia S. – Arte Vietrese”.Special thanks: Comune di Ercolano (per la collaborazione), Caffè del Capo, Promolife, Masaniello Hotel, MyLove Occhiali e Profumi, Tania La Gatta, Luxury Event Floral Torflora Castellammare di Stabia.