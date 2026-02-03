Al Tram Happy Sad Birthday: epifania di amare solitudini

Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio il Teatro TRAM (via Port’Alba 30) Napoli, ospita lo spettacolo teatrale HAPPY SAD BIRTHDAY, un monologo dal sapore agrodolce scritto e interpretato da Gianluca d’Agostino.

Sul fondo di una città semideserta per le vacanze estive, Dennis si appresta a festeggiare il suo quarantesimo compleanno. Nato il 15 agosto, trascorre la giornata spiando le narrazioni di felicità apparente dei suoi contatti sui social network e ingaggiando immaginarie competizioni con chi, come lui, è nato lo stesso giorno: una gara silenziosa a chi riceve più auguri, più attenzioni, più conferme.

HAPPY SAD BIRTHDAY è uno spettacolo che ironizza e indaga alcune piccole manie e ossessioni contemporanee, legate in particolare al rapporto con i social network e al bisogno di riconoscimento. Un racconto intimo e ironico in cui molti spettatori potranno riconoscersi, tra sorrisi amari e riflessioni sulla solitudine, sull’età che avanza e sull’illusione della felicità condivisa.

Coordinatrice tecnica Rebecca Carlizzi, aiuto regia e voce di Rossella Amato.

“Uno spettacolo che, con leggerezza e profondità, restituisce uno spaccato della nostra quotidianità digitale e delle fragilità che spesso cerchiamo di nascondere dietro uno schermo”, ha dichiarato il regista Gianluca d’Agostino.

Orari degli spettacoli:

Venerdì ore 21.00

Sabato ore 20.00

Domenica ore 18.00

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 (under 26 e over 65)

studenti € 9,00

Card: 4 spettacoli a scelta: € 36; 8 spettacoli a scelta: € 64

Info e prenotazioni: whatsapp 342 1785 930 – email tram.biglietteria@gmail.com

Per maggiori informazioni: tram.stampa@gmail.com 342 1785930