Extra Moenia Il Centro esploso, è il progetto promosso dall’Associazione Domenico Scarlatti e giunto al suo quarto anno, che valorizza Napoli oltre gli stereotipi, promuovendo luoghi poco conosciuti della VII municipalità

(nei quartieri di Miano, Secondigliano e S. Pietro a Patierno).

Il progetto rientra nella quarta edizione di “Affabulazione – Espressioni della Napoli policentrica” del Comune di Napoli che si avvale del sostegno economico del Fondo Nazionale

per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Si apre domani, sabato 11 ottobre 2025 alle ore 19 con Chitarra Sirena, la voce antica di Parthenope nella chiesa dei SS Cosma e Damiano a Secondigliano (in piazza Luigi di Nocera) a Napoli.

Chitarra Sirena esplora l’identità musicale della città legata alla figura di Parthenope e alla sua influenza sulla cultura napoletana e vedrà in scena Carolina Aterrano per la danza,

Enzo Amato alla chitarra, Emidio Ausiello alle percussioni, Roberto del Gaudio come voce recitante e l’Orchestra da Camera di Napoli. Il Maestro Enzo Amato firma anche la direzione artistica.

Extra Moenia prosegue domenica 12 ottobre 2025 alle 17.30 presso Masseria Luce con l’incontro su I paesaggi sonori della Napoli greco-romana con l’archeologa Laura Noviello,

la performer Carmen Famiglietti e il musicista e compositore Pino Tafuto moderati da Enzo Amato.

Nella stessa sede alle ore 19 si inaugurano le Gare Isolimpiche di recitazione e canto che si terranno alla stessa ora anche domenica 19 ottobre.

Il calendario degli spettacoli riprende venerdì 17 ottobre alle ore 19 nel Salone degli Aviatori dell’Aeroporto militare di Napoli con Ludis Neapoli che vede protagonisti

Amedeo Colella, Marina Bruno al canto, Marco Zurzolo al sax, accompagnati dal pianista Giuseppe Di Capua.

Sabato 25 ottobre sempre alle 19, infine, nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Capodichino si terrà Pulcinella, l’Imperatore di Sebastiano Tringali con Mario Brancaccio nei panni di Pulcinella,

Sebastiano Tringali e Simona Esposito e le danzatrici Paola Saribas, Carlotta Bruni, Rosa Merlino. Lo spettacolo ha le musiche originali e la fisarmonica di Marcello Fiorini mentre le coreografie e la regia sono di Aurelio Gatti.

Domenica 26 ottobre 2025 alle 17.30 le finali delle Gare Isolimpiche, seguite alle ore 19 dallo spettacolo

Via Appia La Regina delle Vie: Viaggio attraverso la Storia e il Mito con la performer e coreografa Mariacarmela Famiglietti e i musicisti Giovanni Saviello ai fiati antichi ed Emidio Ausiello ai tamburi a cornice

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per prenotarsi:

tel. 081 5437430

e-mail prenotazioni@domenicoscarlatti.it

https://www.extramoenia.cloud/prenota-i-tuoi-eventi.html