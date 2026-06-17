Al via il progetto Salute in rosa targato Komen Italia

Sabato 20 giugno, dalle ore 9.30 alle 16.30, presso l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I) – Sezione di Napoli, in via Cesario Console 20 – si terrà una giornata di ecografie mammarie gratuite dedicate alle donne sorde under 40, con la presenza gratuita di un’interprete LIS per garantire un percorso di prevenzione realmente accessibile.

L’iniziativa rientra nel progetto “Salute in Rosa”, promosso da Komen Italia – Comitato Campania e rappresenta il naturale proseguimento della giornata di sensibilizzazione svoltasi presso l’ENS Napoli, dedicata alla salute femminile, all’inclusione e alla cultura della prevenzione che ha registrato una partecipazione attenta e sentita. Ascolto, consapevolezza e testimonianze dirette con gli interventi delle donne che hanno scelto di raccontare il proprio percorso di malattia, trasformando l’esperienza in un messaggio di speranza, incarnando pienamente la missione di Komen Italia.

«La prevenzione è un diritto di tutte. Insieme alle associazioni possiamo costruire una cultura della salute sempre più accessibile, inclusiva e vicina alle persone. Dobbiamo garantire l’accesso alle informazioni e agli screening e abbattere gli ostacoli e le discriminazioni ancora presenti», sottolinea Marzia Imperiali di Francavilla, presidente di Komen Italia – Comitato Campania.

Ecografie mammarie gratuite per donne sorde under 40 presso l’ANPd’I Napoli che ha scelto di mettere a disposizione la propria sede per sostenere il progetto. «Le associazioni combattentistiche custodiscono la memoria storica ma sono anche presidio di solidarietà e servizio per il territorio. I Baschi Amaranto saranno sempre al fianco della comunità, sostenendo iniziative di prevenzione e vicinanza alle persone», afferma Vincenzo Palumbo, presidente della Sezione ANPd’I di Napoli.

«Questa iniziativa dedicata alle donne sorde rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni possa costruire percorsi che non lasciano indietro nessuno. Ringraziamo la Fondazione Banco di Napoli e la Fondazione Carisal per il sostegno che ci consente di partecipare e promuovere attività come questa», evidenzia Rosella Esposito, presidente dell’Associazione Noi con Voi.

“Troppo spesso le barriere comunicative limitano l’accesso ai percorsi sanitari; iniziative come questa dimostrano invece che, attraverso l’ascolto, la collaborazione e la sensibilità delle associazioni, è possibile costruire una prevenzione davvero inclusiva” afferma Elvira Sepe, Presidente della Sezione Provinciale di Napoli dell’Ente Nazionale Sordi (ENS).

Le prenotazioni per le ecografie del 20 giugno dovranno essere effettuate scrivendo all’indirizzo napoli@ens.it. L’accesso sarà consentito esclusivamente alle persone che riceveranno la mail di conferma con l’orario dell’appuntamento.

Komen Italia – Comitato Campania ringrazia il Centro Aktis, da sempre al fianco di Komen, per il supporto all’iniziativa.

Il programma di prevenzione proseguirà inoltre con un nuovo appuntamento fissato per sabato 18 luglio, sempre dalle ore 9.30 presso la sede dell’ANPd’I Napoli. In questo caso la prenotazione sarà obbligatoria al numero 351 223 2630 e aperta a tutte le donne under 40.

Le attività di prevenzione e supporto promosse da Komen Italia – Comitato Campania, comprese le terapie integrate gratuite come canto terapeutico, qigong e gruppi di sostegno dedicate alle donne che stanno affrontando o hanno affrontato un tumore del seno, sono rese possibili grazie alla raccolta fondi della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno e l’evento simbolo di Komen Italia.

L’appuntamento è per l’11 ottobre alla Rotonda Diaz, sul Lungomare di Napoli. Con una donazione minima di 13 euro sarà possibile ricevere la maglia ufficiale e lo zainetto della manifestazione, oltre ad accedere gratuitamente ai musei della città.

Per iscriversi: https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/58 .

Per aggiornamenti sui prossimi appuntamenti è possibile seguire le pagine social di Komen Italia – Comitato Campania su Facebook e Instagram.