Al via “Il tallone d’Achilli”, una trasmissione sulle fragilità dei vip

È stata registrata la prima puntata de “Il Tallone D’Achilli”, originale trasmissione presentata da Angela Achilli che andrà in onda sulla nuova TV dell’università Niccolò Cusano. Scherzando fin dal titolo, che riprende il cognome della conduttrice, il format si prefigge di svelare le fragilità dei vip. Gli ospiti, alla fine di un percorso emotivo ben congegnato, sono chiamati a scrivere, all’interno di una busta d’oro, il “Tallone d’Achilli”, dichiarando così la propria debolezza. Assistono all’intervista, in una dimensione parallela, i due “Achilli” di Angela (gli influencer Boris Pregio e Luca Muccichini) accanto ad Angela stessa, in versione “Dea dell’Olimpo”. Missione del divertente trio è quella di indovinare ciò che il personaggio ha rivelato.

Protagonista della prima puntata l’eroe della comicità Maurizio Battista, l’uomo sold out del teatro italiano. Il regista ed autore ha ripercorso la sua vita con lucidità ed onestà, lasciandosi andare a confessioni inedite tra le quali: “Avevo molti più amici e parenti quando ero un barista. Purtroppo entra in gioco l’invidia, ma non si può essere invidiosi di me, sono cristallino, semplice e perbene. Quand’ero barista avevo tutti – i parenti, gli amici e i figli – quando sono diventato il “comico” li ho persi”.

“Ho un rapporto straordinario con la gente. Per festeggiare il mio compleanno abbiamo donato all’intera platea – continua Maurizio – 2800 fette di torta, una millefoglie che ci è costato 5200 euro. Per me il pubblico è parte della mia famiglia”.

“Dal 10 gennaio al 24 sarò per il Brasile. Cercherò di raccontare questa terra con il cuore, immergendomi nelle sue atmosfere con grande verità – svela il comico parlando dei suoi progetti futuri -. Approderò su di una nota piattaforma streaming con 20 puntate di mezz’ora l’una”.

Angela Achilli, avvenente e spigliata show woman, non è nuova al circuito tv, avendo lavorato per la Rai (“Castrocaro”, “Sanremo Giovani”) e Mediaset (“Ragazze e Ragazzi” di Maria De Filippi e “Mammoni” con Rossella Brescia). Importante il suo passato di speaker a “Radio Italia Anni 60”, incarico attualmente ricoperto a Radio Cusano Campus.

“Il Tallone d’Achilli” è ideato e scritto da Walter Garibaldi, prolifico e capace autore che si divide con grande perizia tra cinema (ha appena terminato di girare la sua opera prima), televisione, editoria, musica e teatro, ove debuttò nel 1987 sia da attore che da scrittore in due diverse opere.

Prodotto da Cusano Italia Tv, agguerrita televisione di proprietà dell’Università Niccolò Cusano, “Il tallone d’Achilli” si potrà vedere nel mese di dicembre sui canali 234 e 264 del digitale terrestre, all’interno di un palinsesto ricco di contenuti e approfondimenti.

In un momento storico in cui le televisioni riducono gli investimenti, la Unicusano (nata nell’ottobre del 2019) rilancia, investendo su format originali ed esclusivi, interamente Made in Italy!