Al via la IX Edizione del ‘Premio Posillipo Cultura del Mare e dello Sport’

Il 12 giugno 2026 al Circolo Nautico Posillipo una serata dedicata alle eccellenze della cultura, dello sport, della scienza, dell’arte e dell’impegno civile

Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 18.00, il Circolo Nautico Posillipo di Napoli, ospiterà la IX edizione del Premio ‘Posillipo Cultura del Mare e dello Sport’, prestigioso appuntamento che negli anni si è affermato come momento di riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze che contribuiscono alla crescita culturale, sociale e civile del Paese.L’iniziativa, realizzata con la partecipazione della Fondazione Cultura & Innovazione ETS, celebra personalità, istituzioni e organizzazioni che si sono distinte nei campi della cultura, dello sport, della scienza, dell’arte, dell’istruzione e dell’impegno sociale, promuovendo i valori del merito, della solidarietà e della formazione.

Nel corso della manifestazione saranno insigniti del Premio ‘Posillipo Cultura del Mare e dello Sport’:

Vincenzo De Caro,

Roberto Fico,

Padre Luigi Merola,

Vincenzo Di Vincenzo,

Roberta Marinelli,

Marco Zurzolo.

La serata vedrà inoltre l’assegnazione di riconoscimenti speciali:

Premio Massimo Milone ‘Posillipo Cultura del Mare e dello Sport’ ad Antonello Paolo Perillo;

Premio Internazionale ‘Posillipo Cultura del Mare e dello Sport’ all’Amministrazione Comunale di Napoli, rappresentata dal Sindaco Gaetano Manfredi;

Premio Arte ‘Posillipo Cultura del Mare e dello Sport’ a Gianfranco Zinzilli;

Premio Scienza ‘Posillipo Cultura del Mare e dello Sport’ a Ciro Mauro;

Premio Istruzione e Università ‘Posillipo Cultura del Mare e dello Sport’ all’I.S. Severi di Castellammare di Stabia, distintosi per il suo impegno nella formazione, nell’innovazione didattica e nella valorizzazione delle competenze dei giovani;

Premio Antonio Marino ‘Posillipo Cultura del Mare e dello Sport’ a Gennaro Costabile.

Nel segno della valorizzazione delle esperienze virtuose del territorio saranno inoltre conferiti riconoscimenti speciali a Giovanni Ambrosino, Aurelio Bettini, Gabriella Colucci, LILT Adolfo D’Errico Gallipoli, Gianluca Minin, Nando Morra, Concetta Pagano, Pasquale Ranieri, Giovani Tajani e Giuseppe Romagnuolo, oltre alle sezioni sportive rossoverdi.

Le prestigiose sculture consegnate ai premiati sono opere dell’artista Lello Esposito, autorevole interprete dell’identità culturale e artistica napoletana.

A condurre la manifestazione saranno i giornalisti Cecilia Donadio e Gianluca Vigliotti.

“Il Premio Posillipo rappresenta un appuntamento che unisce cultura, sport, ricerca scientifica, istituzioni e impegno civile in una visione condivisa di crescita e sviluppo del territorio. Attraverso il riconoscimento di personalità e realtà che si distinguono per competenza, passione e responsabilità sociale, vogliamo offrire alle nuove generazioni esempi concreti di valore e di impegno. La Fondazione Cultura & Innovazione ETS è orgogliosa di partecipare a questa iniziativa che celebra il merito e rafforza il legame tra conoscenza, solidarietà e futuro”, dichiara Riccardo Iuzzolino, Presidente della Fondazione Cultura & Innovazione ETS.

Giunto alla sua nona edizione, il Premio Posillipo continua a rappresentare un importante punto di incontro tra cultura, sport, ricerca, istituzioni e società civile, offrendo una vetrina d’eccellenza per quanti, attraverso il proprio lavoro e il proprio impegno, contribuiscono concretamente alla crescita della comunità e alla diffusione di valori positivi.

L’evento si svolge con la partecipazione di E. Marinella, Fondazione Cultura & Innovazione ETS e B-Personal.