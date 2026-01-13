Al via “La Notte del Liceo Cirillo” ad Aversa, firmata Nostos

Domani, mercoledì 14 gennaio, dalle 18:00 alle 24:00, il suggestivo Chiostro di San Francesco ad Aversa ospita l’evento clou de “La Notte del Liceo Cirillo”. Una sinergia tra scuola e professionismo teatrale per celebrare la vitalità degli studi classici.

Il mondo della scuola e quello del teatro professionale tornano a incontrarsi sotto il segno dell’eccellenza. In occasione della “Notte Nazionale dei Licei Classici”, il Nostos Teatro annuncia la propria partecipazione in qualità di ‘direzione tecnica’ per “La Notte del Liceo Cirillo”, l’evento promosso dal Liceo Classico “D. Cirillo” di Aversa.

Mercoledì 14 gennaio, nel Chiostro di San Francesco, la cultura antica esce dai libri per farsi corpo, voce e scena. Dalle ore 18:00 alle 24:00, gli studenti del Liceo, veri protagonisti della serata, trasformeranno il complesso monumentale in un palcoscenico vivo e vissuto.

Il contributo del Nostos Teatro alla direzione tecnica garantisce a questa edizione un supporto professionale all’evento. La competenza tecnica del team si mette al servizio della passione degli studenti per tradurre la loro visione creativa, supportata e diretta dal corpo docente del liceo, in un’esperienza immersiva e di alto impatto emotivo.

Il programma della serata prevede rappresentazioni teatrali e letture drammatizzate, coreografie e performance di danza, esecuzioni musicali e canore, parodie e riscritture originali. Tutte le esibizioni, nate dal lavoro dei ragazzi coadiuvati dai loro docenti, hanno l’obiettivo di divulgare la bellezza degli studi classici, dimostrandone l’estrema attualità e la forza formativa nel mondo contemporaneo.

La realizzazione di un evento di tale portata è il risultato di una profonda sinergia istituzionale. Un plauso speciale va alla professoressa Sabrina Romano, referente e organizzatrice della manifestazione, che ogni anno cura l’evento con dedizione e professionalità infaticabili. Fondamentale, inoltre, la visione del Dirigente Scolastico Luigi Izzo, la cui apertura culturale permette al Liceo Cirillo di confermarsi un polo d’eccellenza aperto alla cittadinanza e al territorio.

“Sostenere tecnicamente ‘La Notte del Liceo Cirillo’ significa per noi del Nostos Teatro investire nel futuro della cultura e dare valore al talento dei giovani“, commenta la direzione del teatro, composta da Gina Oliva, Giovanni Granatina e Dimitri Tetta. “Vedere la passione che anima questi studenti è la prova che il mondo classico è più vivo che mai.”

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.