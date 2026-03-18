Al via la quindicesima edizione del Salone Industria Casearia e Conserviera

Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 10.00 prende il via, presso il Polo Fieristico A1 Expò, Viale delle Industrie 10 – San Marco Evangelista, Caserta, la quindicesima edizione del Salone Industria Casearia e Conserviera, uno degli appuntamenti più attesi per i professionisti del settore agroalimentare.



L’evento si conferma come un’importante vetrina dedicata all’innovazione e alla valorizzazione del Made in Italy attraverso le tecnologie, con un focus particolare sulle soluzioni e sugli impianti applicati alla filiera lattiero-casearia e conserviera, senza esposizione diretta di prodotti alimentari. Un comparto strategico per l’economia italiana che, grazie alla continua evoluzione tecnologica, riesce a coniugare tradizione e modernità, qualità e competitività sui mercati internazionali.

Saranno oltre 150 gli espositori presenti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, pronti a presentare le ultime novità in termini di macchinari, impianti, servizi e soluzioni innovative. Un’occasione unica per aziende, operatori e stakeholder del settore per aggiornarsi, creare nuove sinergie e cogliere opportunità di crescita.

Il Salone rappresenta non solo un momento espositivo, ma anche un luogo di incontro e confronto tra imprese, tecnici ed esperti, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e tecnologico dell’industria alimentare italiana.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Campania, dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, dal Banco Alimentare e da Confindustria Caserta, proseguirà fino a domenica 22 marzo, offrendo tre giornate ricche di appuntamenti, dimostrazioni e networking, all’insegna dell’eccellenza e dell’innovazione del Made in Italy.

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