Al via la sesta edizione del Premio “Serra-Campi Flegrei”

È aperto il bando del Premio Nazionale “Serra-Campi Flegrei” alla vocazione teatrale nella disciplina del monologo breve giunto alla sesta edizione. Indetto dal Teatro Serra e patrocinato dalla Città di Napoli si rivolge ad artisti professionisti e non, senza limiti d’età. Due le sezioni di concorso: Attrici/Attori e Autrici/Autori. Incartamento disponibile su dramma.it e sipario.it. Iscrizioni fino a venerdì 6 marzo 2026.

“Il Premio permette la nascita di nuovi spettacoli, ospitati nelle nostre Stagioni, confermandosi uno strumento per valorizzare la nuova drammaturgia e scoprire talenti” dicono i direttori artistici Pietro Tammaro a Mauro Palumbo.

Le audizioni, che si svolgeranno tra aprile e maggio 2026 nella sede del teatro a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316, selezioneranno i sette partecipanti – quattro Attori e tre Autori – alla Finale di lunedì 5 ottobre durante la quale una giuria di addetti ai lavori, critici e giornalisti assegnerà, per ciascuna categoria, un premio di 500€ ed il Premio Speciale: un posto nel cartellone del Centro Artemia di Roma, gemellato con lo spazio flegreo.

Sono ammessi testi della lunghezza massima di 4 cartelle e durata compresa tra 4 e 7 minuti di qualsiasi genere e natura, in lingua italiana o in dialetto; gli Autori verranno premiati per il miglior testo inedito e gli Attori, per la migliore performance dal vivo di opere edite o inedite, tagliate, lavorate, stravolte di scrittore conosciuto o meno.

L’iscrizione prevede il versamento di 40 € per le spese di segreteria.

La partecipazione ad entrambe le sezioni, versando un’unica quota, è possibile solo se il copione in gara è interpretato da chi l’ha scritto; diversamente ad ogni artista e classe di concorso, corrisponde una quota.

Moduli d’iscrizione

Dramma.it: https://www.dramma.it/dati/Bandopremioserra2026.pdf

Sipario.it: https://www.sipario.it/images/biblioteca_testi/Bando_Premio_Serra_-_Campi_Flegrei_-_sesta_edizione_2026.pdf

Contatti: teatroserra@gmail.com, 347.8051793

Link: https://youtu.be/qumoh1nh-Xk