Al via l’Ostia Antica Festival 2020

Sotto le stelle di uno dei siti archeologici più belli al mondo, un intrattenimento che spazia dal teatro in ogni sua forma, dal classico al comico, la grande musica rock e d’autore, concerti, musica classica e parole per riflettere.

Stiamo parlando dell’ Ostia Antica Festival che da ieri e fino a fine settembre, vedrà in scena oltre venti appuntamenti partendo da una dedica omaggio al maestro Morricone scomparso una decina di giorni fa.

Ad aprire gli appuntamenti dedicati al teatro, il 31, è Francesco Montanari che rilegge i Menecmi di Plauto, la prima commedia degli equivoci della storia del teatro.

E poi ancora, una carrellata di risate con Max Giusti in Va tutto bene 2020, Riccardo Rossi con That’s Life Questa è la vita!, gli Evergreen di Antonio Giuliani e Andrea Perroni in Dal vivo!, Paola Minaccioni che confessa Dal vivo sono molto meglio e Lillo e Greg con il loro Best of.