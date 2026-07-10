Al via Note di Stelle a Villa Fondi: il Mediterraneo come spazio di incontro tra culture

Il Mediterraneo come spazio di incontro tra culture e la musica come linguaggio universale capace di attraversare confini e tradizioni. È questo lo spirito della terza edizione di “Note di Stelle a Villa Fondi”, la rassegna ideata e diretta da Fiorenza Calogero, in programma dal 10 luglio al 15 agosto nella splendida Villa Fondi de Sangro a Piano di Sorrento, in via Ripa di Cassano 26.

Tema dell’edizione 2026 è “Musiche Migranti”, un invito ad attraversare idealmente il Mediterraneo e le sue infinite rotte culturali. Perché i suoni, proprio come i popoli, viaggiano, si incontrano e si trasformano, dando vita a nuove forme espressive senza mai perdere il legame con le proprie radici. La musica diventa così linguaggio universale, memoria condivisa e occasione di dialogo.

Affacciata sul Golfo di Napoli, con lo sguardo che abbraccia il Vesuvio e l’intera costa, Villa Fondi si conferma uno dei luoghi più suggestivi della Penisola Sorrentina. Qui il paesaggio diventa parte integrante dello spettacolo, offrendo al pubblico un’atmosfera sospesa tra natura, storia e bellezza.

Il cartellone si aprirà il 10 luglio, ore 21.00 con “Carthage Mosaik”, progetto del compositore e virtuoso dell’oud, il tunisino Ziad Trabelsi, protagonista di un raffinato intreccio tra tradizione araba, jazz e sonorità contemporanee.

Il 17 luglio, ore 21.00, sarà la volta di Rosalia De Souza con “Saudade da Bossa”, accompagnata da Antonio De Luise al pianoforte e da Sandro Deidda al sax. Una serata dedicata alle atmosfere della musica brasiliana, tra eleganza jazz e suggestioni senza tempo.

Il 7 agosto il palco sarà tutto per Fiorenza Calogero con “Fioreincanto”, con la regia di Gennaro Monti e le coreografie di Massimo De Rogatis. Il direttore artistico regala un concerto alla propria rassegna per festeggiare insieme i vent’anni dal debutto del suo primo album da solista.

La rassegna si concluderà il 15 agosto con un evento particolarmente suggestivo: il concerto all’alba (ore 4.30) di FLO e Coro Polifonico Kore della Sirena, diretto dall’artista, con la regia di Massimo Luconi. Un appuntamento pensato per accogliere il sorgere del sole attraverso la forza evocativa delle voci e della narrazione.

“Note di Stelle a Villa Fondi” è realizzata con il contributo della Città Metropolitana di Napoli ed è inserita nel cartellone “Estate Blu” del Comune di Piano di Sorrento. L’iniziativa è sostenuta dall’Amministrazione comunale, dal sindaco Salvatore Cappiello e dal vicesindaco e assessore alla Cultura Giovanni Iaccarino, che riconoscono nella cultura uno strumento fondamentale di crescita e valorizzazione del territorio.

La produzione tecnica è affidata a SoundFly di Bruno Savino, mentre la produzione artistica è curata da Migrazioni Sonore di Fiorenza Calogero.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.