Alex Zanardi travolto in handbike, è in gravi condizioni

Il campione paralimpico è stato travolto da un camion in provincia di Siena.

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza con un mezzo pesante. Zanardi ha riportato un politrauma ed è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena, in elicottero in condizioni molto gravi.

Il primo bollettino medico spiega che «è stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia».

A preoccupare i medici che lo stanno assistendo sono il trauma cranico e le ferite al capo.

L’incidente è avvenuto quando gli atleti si trovavano a pochi chilometri dalla fine della tappa odierna prevista a Montalcino. La testimonianza di Mario Valentini, Ct della Nazionale: “È successo su un rettilineo in leggera discesa, appena prima la strada fa una leggera curva e Alex ha invaso di poco l’altra corsia proprio mentre arrivava il camion che ha provato a sterzare senza però riuscire a evitare l’impatto”.

Subito centinaia i messaggi sui social di sostegno nei confronti dell’ex pilota, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli si è detto “sconvolto”. “Siamo nelle mani dei medici e confidiamo nella forza di Alex”.