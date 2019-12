“All I Want for Christmas is you” prima in classifica dopo 25 anni

Il brano cult natalizio di Mariah Carey, uscito nel 1994, ha finalmente agguantato la prima posizione della classifica Hot 100 di Billboard.

Pubblicata ormai 25 anni fa, “All I Want for Christmas is you” resta una tra le canzoni più iconiche della diva del pop.

La scorsa settimana il brano ha totalizzato 45 milioni di ascolti in streaming e 34 milioni di passaggi in radio. Come è stato twittato da un’emozionata Mariah Carey, la sua “All i Want for Christmas is You”, è finalmente al primo posto nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti, stilata dall’autorevole Billboard.

“Ce l’abbiamo fatta”, cinguetta l’arista che ora si gode il suo meritato successo. La canzone è un vero e proprio tormentone che, negli anni, è stata riproposta in numerose versioni come quella eseguita da Michael Bublè e Justin Bieber.

Un enorme successo per una canzone composta in soli 15 minuti vero???