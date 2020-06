All Night Long: Disney pensa a un musical sulle canzoni di Lionel Richie

Lionel Richie avrà l’onore di un film tutto dedicato al suo repertorio di canzoni prodotto dai Walt Disney Studios.

Dal titolo All Night Long, il nuovo progetto utilizzerà alcuni dei più grandi successi di Richie per un live-action ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma già con in previsione un rilascio nelle sale cinematografiche.

Sarà coinvolto lo stesso Richie come produttore, insieme al suo manager Bruce Eskowitz. La sceneggiatura è nelle mani di Peter Chiarelli (Ricatto d’amore). È chiaro come l’obiettivo sia quello di replicare il successo di film sullo stile di Mamma mia o Bohemian Rhapsody e Rochetman.

Al momento la notizia, rivelata in esclusiva dalla testata statunitense Variety, non è stata commentata né dal management di Richie né dalla Disney, ma sembrerebbe ormai certa. Richie fa ormai parte della grande famiglia di Disney da quando ha svolto il ruolo di giudice ad American Idol trasmesso su ABC (network di proprietà Disney).

Il cantante dopo essere divenuto il frontman dei Commodores, famosa band degli anni ’70, dal 1982 ha intrapreso la carriera di solista, vendendo oltre 100 milioni di dischi. Richie ha vinto in carriera quattro Grammy Awards ed è stato candidato per tre volte all’oscar per la miglior canzone, con una vittoria nel 1986 per Say You Say Me.