Alla ricerca di Shakespeare con l’Amleto Annascunuto

L’Amleto Annascunuto chiude la XV edizione di Teatro alla Deriva a Il Giardino dell’ Orco, con la direzione artistica di Giovanni Meola.

È tratto da uno scritto di Antonio Piccolo, con la regia di Mario Autore, che è anche in scena assieme a Domenico Pinelli, Melissa Di Genova e Giuseppe Cerrone.

Un’opera che riscrive la famosa tragedia shakespeariana secondo i canoni della farsa napoletana.

Gli attori parlano una miscellanea di idiomi del Sud: napoletano, ciociaro, calabrese. Il commento musicale è azzeccatissimo: le canzoni struggenti delle villanelle, la sceneggiata e Pino Daniele, ma anche l’accompagnamento malinconico della chitarra classica e della fisarmonica a bocca. I personaggi possiedono tutta la saggezza e l’ironia dolente della cultura partenopea, ma Shakespeare si nasconde ad ogni angolo, anche tra le pieghe dei frizzi e dei lazzi di Laerte, che con il suo fare canzonatorio parrebbe a tratti richiamare il personaggio di Mercuzio. Lo spirito del re padre, ingannato e avvelenato, è reso attraverso l’utilizzo di un burattino, che incarna la figura tradizionale dello scheletro. Lo stesso teschio, a cui Amleto rivolgerà domande spinose sul senso dell’esistenza. Ma anche quel teschio che ritroviamo nel culto atavico delle capuzzelle partenopee. Ci sono tante citazioni trasversali: riferite a Totò, a Massimo Trosi, a Eduardo.

Pirandellianamente il teatro, che dovrebbe portare in scena una finzione, si rivela il luogo dell”aletheia, della verità, in grado di sollevare il velo. I burattini, al pari dei Sei personaggi in cerca di autore, sono meno reali, ma più veri.

Un finale di rassegna entusiasmante.

Tutti bravissimi!