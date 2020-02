Altaroma: Katiuscia Cavaliere modella per Maxim Italia

Mentre sui social network i suoi follower si moltiplicano alla velocità della luce, la top influencer Katiuscia Cavaliere continua a macinare consensi anche “fuori” dal web.

Katiuscia, laureata in Scienze Politiche e diplomata all’Accademia del Lusso Scuola di Moda e Design, è stata una dei protagonisti del progetto Showcase di Maxim Italia durante Altaroma, la kermesse capitolina dedicata alla moda. Showcase è una vera e propria vetrina promozionale per giovani designer e brand indipendenti del Made in Italy che desiderano presentare le proprie collezioni di abbigliamento e accessori ad un pubblico di addetti ai lavori.

Per l’occasione Katiuscia Cavaliere ha indossato due outfit: per il primo l’abito di Mtof – brand con un’esperienza quarantennale nel campo della maglieria – e come accessorio la borsa di Annalisa Caricato, un vero e proprio oggetto d’arte mentre per il secondo outfit ha indossato il brand elegante ma contemporaneo di Morfosis e la borsa di NI.DO, che alla purezza del design unisce anche una assoluta ricercatezza dei colori e delle pelli pregiate.

“Sono davvero orgogliosa di aver potuto prendere parte a questo progetto e ringrazio Maxim Italia per l’opportunità – commenta Katiuscia Cavaliere, che aggiunge -. E’ stato un onore e una grande responsabilità per me indossare le creazioni di giovani designer e brand indipendenti del Made in Italy”.

Un altro traguardo importante per la giovane fashion influencer in costante ascesa, ormai richiestissima alle sfilate e sui red carpet che contano.

CREDIT

@maxim_italia

PH: @ramarino

STYLIST: @paola.percoco