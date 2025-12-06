Altri Natali: una serie di incontri ad accesso gratuito per festeggiare in musica

Una rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Altri Natali”

Oggi, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 19, a Napoli, nella bella cornice della Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova (Largo Donnaregina) Canzoni in Concerto: gli AVION TRAVEL e la Nuova Orchestra Scarlatti in un suggestivo incontro tra classico e pop raffinato. È questo il primo evento della rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti Stelle di Natale, 5 appuntamenti tra il 6 e il 21 dicembre a ingresso libero fino a esaurimento posti: musica per tutti, con artisti celebri e fusioni inedite tra classico, etno e pop. L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Altri Natali”.

In Canzoni in Concerto la Nuova Orchestra Scarlatti in versione classica e contemporanea, diretta da Alessandro Tirotta, si alternerà sulla scena con l’invenzione raffinata degli AVION TRAVEL, elegante e poliedrico gruppo della nuova musica italiana, spaziante tra canzone d’autore e jazz, teatro e cinema, acclamato in tournée internazionali e apprezzato da grandi della musica come Michael Nyman.

Il concerto culminerà con orchestra e gruppo riuniti a eseguire insieme alcuni successi degli Avion Travel.

Domenica 7 dicembre 2025, sempre alle ore 19, la rassegna si sposta presso la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli (Via San Pietro a Majella, 35) per Cimarosa/Mozart: un incontro al vertice della musica europea, tra Napoli e Vienna, ricco di emozioni e divertimento.

Il gioco dell’Orchestra che mette in scena sé stessa nel Maestro di cappella, capolavoro comico di Domenico Cimarosa, sarà guidato da Alessandro Tirotta, musicista poliedrico che si esibirà per l’occasione nella duplice veste di cantante, nel ruolo di basso comico, e di direttore alla testa della Nuova Orchestra Scarlatti.

Seguirà in programma l’emozione del Concerto per clarinetto e orchestra di W. A. Mozart: il flusso di grazia e invenzione, gioia e meditazione di questo capolavoro (colonna sonora, fra l’altro, nel film La mia Africa) sarà proposto nella coinvolgente interpretazione di Gaetano Russo, clarinetto solista.

Gli altri appuntamenti di Stelle di Natale: 10 dicembre, ore 19, Donna Regina Nuova: Note Mediterranee, la N.O.S. con Daniele Sepe e M’Barka Ben Taleb, pianista e direttore B. Persico; 17 dicembre, ore 19, Basilica di San Giovanni Maggiore, Concerto per un Natale di Pace con la N.O.S. e l’Orchestra Scarlatti Junior; 21 dicembre, ore 19, Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella, Passioni classiche con il violinista Il’ja Grubert e la N.O.S. diretta da Stefano Pagliani.

“La rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti – dichiara Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo – abbraccia in pieno la visione del progetto Napoli Città della Musica, fondata su diversi principi essenziali, tra cui la contaminazione e l’attenzione a tutte le generazioni. In questo cartellone, inserito nel programma di Altri Natali, la musica classica dialoga con linguaggi diversi, dal pop raffinato al jazz, dalle tradizioni mediterranee alle nuove sonorità, creando ponti che avvicinano pubblici differenti, in particolare i più giovani, alla bellezza senza tempo del repertorio classico”.