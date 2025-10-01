Ama, Danza e Prega: una nuova tappa tra arte, benessere e spiritualità

Dopo il grande successo e la sentita partecipazione del terzo appuntamento, la rassegna Ama, Danza e Prega è pronta a illuminare una nuova sera di profonda connessione tra arte, benessere e spiritualità. L’evento, interamente gratuito, si prepara per la sua quarta tappa, venerdì 3 ottobre 2025, proponendo un tema innovativo e di grande impatto: “La danza e la pittura come mezzo di espressione e preghiera”.

Il precedente appuntamento, tenutosi il 26 settembre presso la suggestiva cornice di Casale Girasole a Ostia Antica, ha confermato il format vincente della kermesse. Tra alberi secolari e luci soffuse, la serata ha celebrato la danza come linguaggio universale di benessere e armonia.

Per il quarto appuntamento, Ama, Danza e Prega alza l’asticella proponendo una straordinaria fusione tra movimento e colore, dove danza e pittura si incontrano per esprimere spiritualità e bellezza.

La serata, condotta dal giornalista e autore Rai Fabrizio Silvestri, sarà caratterizzata dai seguenti contenuti:

Pittura in azione: il tema sarà esplorato attraverso la guida di Giovannino Montanari e artisti vari , che animeranno laboratori di pittura murale e workshop di arte sacra e simbolismo .

il tema sarà esplorato attraverso la guida di e , che animeranno e . Laboratorio di Ecstatic Dance: sarà la danzatrice Cristina Crescenzi a guidare il pubblico in un laboratorio di Ecstatic Dance, invitando alla libertà espressiva del corpo.

L’esperienza sarà arricchita dalla performance dei Tetranacria Original Folk Music, un quartetto di altissimo profilo che ha fatto della riscoperta e valorizzazione dell’eredità culturale siciliana la sua missione. Composto dalla cantante Agnese Buscema (voce), Alessandro Miglietta (pianoforte e arrangiamenti), Gemma Guerrieri (violino) e Gaia De Vittoris (violoncello), l’ensemble fonde la purezza dei testi della tradizione popolare siciliana con le raffinate contaminazioni di musica classica, jazz e pop. I Tetranacria offrono un quadro sonoro essenziale ma ricco di sfumature, dove la religione è raccontata non solo come fede ma come esperienza quotidiana, creando un dialogo intimo con il pubblico attraverso i loro arrangiamenti colti e moderni.

A rendere l’esperienza ancora più speciale, a conclusione della serata, sarà offerto un aperi-dinner con le deliziose leccornie preparate dal Casale Girasole, un momento di conviviale condivisione, nel pieno spirito di accoglienza della rassegna.

L’appuntamento è per venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 18:00. L’ingresso è gratuito.