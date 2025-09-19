Ama Danza Prega: 5 appuntamenti gratuiti dedicati alla crescita personale

Grande successo per la prima tappa di Ama Danza Prega, il meeting-show che venerdì scorso ha animato il Casale Girasole con un pubblico numeroso e partecipe. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Amici dell’Ostia Mare con il sostegno del Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, si inserisce in un percorso gratuito in cinque appuntamenti dedicati a crescita personale, spiritualità ed espressione artistica.

La serata di debutto ha visto alternarsi ospiti di spessore. Don Gerry Rodriguez, cappellano dello Spallanzani, ha invitato i presenti a “cercare Dio dentro di sé e lasciarsi guidare dal cuore”. Lo scrittore e musicista Andrea Pietrangeli ha parlato di benessere e leggerezza, ricordando l’importanza di “ridere in faccia alla paura”, mentre la sociologa e counselor Virginia Vandini ha sottolineato il valore dell’ascolto come gesto d’amore.

Il giornalista e autore RAI Fabrizio Silvestri, padrone di casa, ha presentato l’evento come un’occasione di rinascita, mentre la danzatrice Cristina Crescenti ha coinvolto il pubblico in un workshop di Ecstatic Dance. In chiusura, la musica degli EMAHO ha unito ritmo e spiritualità, creando un’atmosfera suggestiva. Un aperitivo conviviale ha infine offerto ai partecipanti l’opportunità di conoscersi e condividere impressioni.

Prossimo appuntamento: oggi, venerdì 19 settembre

Il viaggio di Ama Danza Prega prosegue. Venerdì 19 settembre, alle ore 17, sempre al Casale Girasole, si terrà la seconda tappa del percorso. Protagonisti saranno:

il regista Vittorio Viscardi ,

, il chitarrista Gabriele Muolo ,

, Maria Corrao , direttore di 7 Colli,

, direttore di 7 Colli, ShantiHarmonica, che guiderà i partecipanti in un laboratorio esperienziale di Bagno Sonoro.

La serata sarà arricchita da un aperitivo con le specialità del Girasole e dal concerto di Gabriele Muolo, che unirà musica e spiritualità in un intreccio di emozioni.